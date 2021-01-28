Послы G7 и чиновники МВФ приняли на себя управление Украиной

На Украине разгорелся серьезный скандал после того, как послы стран «Большой семерки» представили дорожную карту по реформам судебной власти и антикоррупционных органов в этой стране. Местных экспертов возмутило не только наглое вмешательство во внутренние дела государства, но и повелительный тон, в котором выдержано это послание, передает корреспондент ФАН из Киева.

Напомним, «Большая семерка» — это сообщество некогда ведущих мировых экономик, ежегодно проводящее форумы для обсуждения главных мировых проблем. В нее входят США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия (до 2014-го туда входила и Россия). При этом ни в одной стране мира эта структура не является ни финансовым консультантом, ни тем более заметным политическим игроком. Нигде, кроме Украины.

На Украине благодаря установленному Западом внешнему управлению клуб под названием «Послы стран «Большой семерки» выступает чем-то вроде верховного советника, выдающего ценные рекомендации по части экономики и госуправления, обязательные к исполнению властью. Он же выступает и контролером за тем, как эти рекомендации исполняются.

Политологи уверены — нынешняя Украина после Евромайдана-2014 стала жертвой неоколониализма и все классические проявления этого в стране налицо. Запад активно поддерживает местных политических «марионеток» в виде царьков и гетманов. Он установил контроль над экономикой страны с помощью «долговой удавки» и плотно посадил Киев на иглу финансовой помощи. Навязал ему несправедливые условия торговли с ЕС — благодаря системе квот и пошлин, прописанных в договоре об ассоциации. Теперь одна из главных целей Запада — деиндустриализация Украины путем уничтожения внутреннего бизнеса, а также десоциализация страны как метод экономии бюджетных расходов и направления их на погашение долгов.

По мнению аналитиков, в итоге в стране — «подопытном кролике» (как выразился в декабре экс-посол Канады в Киеве Роман Ващук) должны остаться лишь сырьевые отрасли и аграрный сектор — для обеспечения Запада сырьем и полуфабрикатами. А также инфраструктурные системы, собирающие ренту с оставшегося бизнеса, и коммунальная система, взимающая ренту с рядового населения. Плюс — «вечные» государственные долги под огромный процент.

Более того, за шесть лет после госпереворота-2014 западные страны построили на Украине независимую от местных властей «структуру борьбы с коррупцией»: агентство, бюро, прокуратуру и суд (НАПК, НАБУ, САП и ВАКС). Их главы назначаются напрямую внешними игроками, и даже высшая украинская власть не может их уволить. При этом результаты работы «антикоррупционной вертикали» и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском оказались нулевыми. Громких «посадок» не произошло, а некоторые «борцы с коррупцией», вроде главы НАБУ Артема Сытника, сами были в ней уличены.

То есть «западные партнеры» монополизировали саму украинскую коррупцию, получив мощный рычаг управления местной элитой: кому можно воровать на Украине, теперь решали в посольстве США. Но в конце прошлого года на пути так удачно складывающегося для «западных друзей» процесса колонизации Украины встал Конституционный суд. В декабре судьи КСУ внезапно признали неконституционными и отменили ряд законов, чем выбили почву из-под выстроенной на Украине «антикоррупционной» вертикали. По мнению юристов, своим вердиктом КСУ отнял ключи управления этой системой у иностранцев, попытавшись «национализировать» коррупцию.

Вердикт КСУ вызвал дикую истерику у послов стран G7 и прозападного лобби на Украине. Зеленского начали грубо шантажировать отлучением от кредитов МВФ, а также скорой отменой безвизового режима с ЕС. Президент бросился исправлять ситуацию. Кроме законопроекта о роспуске КСУ, полностью противоречащего конституции страны, на судей начали давить украинские правоохранительные органы. А митинговать к зданию суда выходили союзные с властью радикалы и неонацисты.

Вот для того, чтобы пресечь возможность такой «революции» в будущем, на днях оккупационный орган послов «Большой семерки» и издал перечень мер, которые Киеву нужно пошагово ввести для «укрепления независимости судебной системы и восстановления полномочий антикоррупционных учреждений». Тон этого перечная мер выдержан в виде наглого приказа, переданного от начальника подчиненному. И если представители украинской власти привычно проглотили эту оплеуху от Запада, то независимых экспертов эта наглость покоробила до глубины души.

Как заявила на брифинге в Киеве политолог Елена Дьяченко, опубликовав свои рекомендации, послы «Большой семерки» прямо унизили и высшую власть Украины, и простых граждан.

«Послы «Большой семерки» преподнесли украинцам сногсшибательный подарок — свод рекомендаций по судебной реформе. По сути, Украине озвучили конкретные требования с четким сроком исполнения. Итак, деятельность КС Украины заморские «друзья» считают вредной и рекомендуют свести этот «вред» к минимуму. Причем даже в том случае, если КСУ вдруг превратится в «независимое и подотчетное» учреждение, — заявила Дьяченко. — Наши «западные друзья» возмущены решениями главного органа конституционной юрисдикции на территории суверенного государства. И возмущение их так велико, что одной лишь смены состава КСУ под надзором западных экспертов им уже кажется мало. Они хотят резко сократить полномочия суда и держать его в ежовых рукавицах».

Весь текст «рекомендаций» написан витиеватым юридическим языком, но их реальный смысл поражает, отметила эксперт.

«Так, послы G7 приказали властям «временно увеличить кворум для принятия решений КСУ». В переводе это означает — нужно как можно скорее блокировать работу нынешнего состава КСУ. Ведь среди нынешних судей голоса для принятия решений в пользу Запада находятся с трудом — особенно в таких принципиальных вопросах, как контроль за банками, языковая политика и рынок земли, — указала Дьяченко. — Кроме того, послы «Семерки» призвали «усилить дисциплинарную ответственность и этические требования к судьям КСУ», что означает «усилить давление силовиков на судей КСУ». Кроме того, «западные друзья» намерены обязать судей КСУ проводить открытое голосование. То есть они хотят узнать, кто из судей голосует «неправильно», и организовать их адресную травлю. Сейчас голосование хоть и поименное, но все же проводится в закрытом режиме и разглашению не подлежит».

Кроме того, заявила Дьяченко, западные эмиссары потребовали предпринять еще целый ряд мер для установления полного контроля над украинским правосудием. Среди них — «перезагрузка» Высшего совета правосудия путем введения туда кандидатов-«соросят» и других агентов влияния. А также проведение отбора и оценки судей судов общей юрисдикции с участием «соросят», ограничение полномочий Верховного суда Украины, отмена решения судей КСУ по НАБУ и Сытнику и так далее.

«Все эти требования «загримированы» Западом под рекомендации и поданы под соусом «продвижения Украины на пути к процветающей демократии». Более того, по словам послов «Большой семерки», этот план действий якобы написан ими «по запросу президента Зеленского». Но всем юридически грамотным людям ясно — так жестко украинскую власть еще никто и никогда не унижал. Можно сказать, что в этом плане дно пробито окончательно», — заключила Дьяченко.

Киевский публицист и блогер Светлана Крюкова предположила — видимо, западные дипломаты обнаглели настолько, что вскоре присвоят себе право назначать на Украине президента и высших чиновников.

«Случилось беспрецедентное вмешательство послов G7 в наши внутренние дела, чего большинство украинских масс-медиа даже не заметили. Послы стран «Большой семерки» опубликовали дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, где пошагово перечислено, как нам реформы реформировать и всех коррупционеров победить. В моей практике подобное встречается впервые, — признала Крюкова. — Мне кажется, МИД Украины после этого обязан вызвать этих послов и вручить каждому из них ноту протеста. С устным предупреждением — еще один такой финт ушами и все они будут немедленно высланы из страны со статусом «персона нон грата» — за деятельность, несовместимую со статусом дипломата, грубое вмешательство во внутренние дела Украины и неуважение к ее законам и обычаям».

Впрочем, по мнению Крюковой, понятно, что ничего подобного не произойдет.

«Но после этого ультиматума режиму Зеленского я уже ничему не удивлюсь. Какие-то послы G7 нарезают нам задачи — что и в какие сроки реформировать в судебной системе. Временная поверенная в делах США ставит министру здравоохранения Степанову задание — какую вакцину он не должен покупать. МВФ ставит режиму Зеленского «маяки» по всем фронтам — от ценообразования на энергоносители до параметров земельной реформы, — ужасается эксперт. — У нас уже стало устоявшейся практикой, когда правительство вносит в Раду проект госбюджета только после того, как его утвердят клерки МВФ. Западные покровители не разрешают Киеву уволить главного коррупционера в стране на основании того, что он «видный борец с коррупцией». Как говорится, «доруководились в собственной хате».

В этой связи Крюкова предложила Западу напрямую определять, кто именно будет формально руководить Украиной.