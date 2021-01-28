Аналитики назвали сроки укрепления рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля по итогам торгов на мировых биржах 28 января. Подробнее — в материале ФАН.

Курс рубля

В конце прошлой недели рубль продемонстрировал значительное снижение по отношению к доллару, которое продолжилось на текущей неделе. В четверг курс рубля превысил отметку в 76 рублей, торгуясь в моменте на уровне 76,4.

Аналитики отметили несколько факторов снижения курса рубля. Во-первых, на курс российской валюты повлияли опасения новых санкций из-за задержания Алексея Навального. Однако ЕС не предложил никаких санкций, и рубль стал укрепляться уже ко вторнику.

В среду, в день заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), доллар на международном рынке стал расти, так как инвесторы предпочли доллар как главный защитный актив. Опасения из-за продолжающейся пандемии и проблемы с поставками зарубежных вакцин, в частности компании AstraZeneca, не способствуют быстрому восстановлению экономики Европы.

ФРС по итогам заседания сохранила ставку на прежнем уровне и продолжила выкупать активы с рынка в том же объеме — на 120 млрд долларов в месяц, чтобы накачивать экономику деньгами. Однако инвесторы все больше задумываются о том, что такая политика пока не приносит значимого успеха.

Дополнительное давление на рынок оказывает проволочка с принятием пакета мер поддержки, обещанного Байденом в размере 1,9 трлн долларов. Ожидается и уменьшение пакета мер, что также способствует укреплению доллара на мировом рынке. Фондовой рынок США отреагировал на данные манипуляции резким снижением 27 января.

Экономисты подчеркнули, что на мировом рынке присутствует всеобщее ощущение тревоги. Естественно, это выражается в снижении высокорискованных активов, среди которых и рубль. Кроме того, ослаблению рубля способствуют запланированные увеличенные покупки валюты Минфином через ЦБ в рамках бюджетного правила.

Вместе с тем цены на нефть остаются достаточно стабильными — выше 55 долларов за баррель. Россия по итогам заседания ОПЕК+ в начале январе получила право увеличить добычу нефти в январе и феврале 2021 года, что будет способствовать росту притока валюты в страну. При этом спрос на валюту со стороны туриндустрии остается невысоким из-за ограничений передвижения между странами.

Аналитик подытожили, что текущее снижение курса рубля отражает ситуацию в мире и не является чем-то катастрофическим. Эксперты считают, что ослабление российской валюты продлится недолго, хотя и не исключено снижение к 77-78 рублей за доллар. Но с учетом уровня цен на нефть сбалансированный курс рубля будет находиться ближе к отметке 72 рубля за доллар. В феврале-марте можно ожидать укрепления рубля обратно к уровню 73-74 рублей.