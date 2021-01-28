Либеральный террор: как в США судят сторонника Трампа за мемы в Интернете

Либеральный террор в Соединенных Штатах набирает обороты. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Люстрация по-американски

В среду, 27 января, 31-летний Дуглас Маккэй, поддерживающий Дональда Трампа, был обвинен в том, что использовал социальные сети, в частности Twitter, для «распространения дезинформации о выборах» в 2016 году, хотя в действительности он выкладывал мемы с Хиллари Клинтон.

Он был арестован в Уэст-Палм-Бич (Флорида) по обвинению в заговоре против «прав человека», и ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Согласно обвинительному заключению, Маккэй якобы вступил в сговор с другими участниками Twitter, чтобы побудить афроамериканцев отдать свои голоса с помощью текстового сообщения. И 4900 человек действительно «отдали свои голоса с помощью текстовых сообщений».

Политические репрессии

Как отметил Владимир Соловейчик, не успели Камала Харрис и Джо Байден занять руководящие кресла в Белом доме, как стартовали политические репрессии против их оппонентов. При этом показательно, что в числе первых жертв оказался человек, арестованный не за погромы, поджоги или силовое сопротивление полиции, а в чистом виде за «идеологическое» преступление, фактически за инакомыслие.

«Либеральный террор в США набирает обороты. С приходом там к власти демократов о демократии на американской земле и о свободе слова, похоже, придется позабыть. Харрис и Байден прекрасно осознают непопулярность предлагаемых ими мер, направленных против трудящегося большинства американского общества, и заранее стремятся исключить из общественной жизни всех тех, кто может стать организатором протестов. Так они начали подготовку к промежуточным выборам в Конгресс США в 2022 году и президентским выборам 2024 года», — пояснил Владимир Соловейчик.

По его мнению, речь идет, вне всякого сомнения, о действиях неправового характера, политически мотивированных и обусловленных чувством мести и страха. Политическая классовая юстиция такого сорта в истории — не новость.