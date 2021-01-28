Черный рынок золота: Судан объявил войну контрабандистам

Хартум, 28 января. Генеральный секретарь департамента экспортеров золота Судана Абдул-Маула Каддал провел рабочую встречу с министром финансов Хебой Ахмед Али для обсуждения проблем в экономическом секторе, пишет Sudan Tribune.

Во время беседы стороны договорились о создании комитета, в обязанности которого будет входить не только решение затруднений по экспорту драгоценного металла, но и разработка нового механизма конфискации самородков у золотоискателей без лицензии.

Абдул-Маула Каддал заявил, что в состав профильной группы войдут представители департамента и Минфина, а также специалисты из министерства промышленности и торговли, Центрального банка Судана, Таможенного управления и Суданской корпорации минеральных ресурсов (SMRC). В ближайшее время они проведут заседание для обсуждения проблем и разработки положения по реализации добытого золота официальными властями.

Основные проблемы

За последнее десятилетие горнодобывающая промышленность стала играть важную роль в экономике страны. Особенно после объявления независимости Южного Судана в 2011 году. В результате отделения Хартум потерял большинство нефтяных месторождений, которые раньше были основным источником доходов. В итоге на смену нефти пришли драгметаллы.

Золотая лихорадка захлестнула африканское государство еще в 2009 году, когда местный житель при помощи металлодетектора нашел самородок весом 17 кг в провинции Красное море. Это привело к повышенному интересу со стороны контрабандистов.

По данным профильных властей, на кустарную добычу и переработку драгоценного металла в Судане выдано 1059 и 5164 лицензии соответственно, однако основная масса искателей работает без необходимых разрешений.

Мелкомасштабной золотодобычей в Судане занимаются преимущественно выходцы из бедных районов, использующие простейшие инструменты. Драгоценный металл сбывается торговцам и далее по цепочке отправляется на зарубежные аффинажные предприятия.

По неофициальным данным, незаконной добычей занимаются около 4 млн человек. Суданцы продают самородки контрабандистам, которые переправляют товар за границу. Это является одной из главных проблем всей горнодобывающей отрасли и экономики страны. Предположительно, она достигает 70–80% от добытого за год драгметалла, в результате чего бюджет государства ежегодно недополучает огромные суммы денег.

За последние время власти Хартума так и не смогли продвинуться в разрешении данной проблемы. Высокопоставленные чиновники предположили, что представители правления могут быть связаны с мафией в области экспорта золота.

Связи с мафией

Член Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло обвинил правительственные учреждения в препятствовании работе Высшего комитета по чрезвычайным экономическим ситуациям страны (ВКЧЭС).

По его словам, некоторые структуры переходного правительства Абдаллы Хамдока сотрудничают с мафиозными объединениями, которые блокируют усилия профильной группы по наведению порядка в экономике.

Мухаммад Хамдан Дагло также раскритиковал отсутствие прозрачности в работе ряда предприятий, играющих важную роль в развитии африканского государства. Он считает, что это ведет к многомиллионным потерям для бюджета страны.

Доклад неправительственной организации Global Witness подтверждает догадки члена Суверенного совета Судана. В документе рассказывается о деятельности компании «Калоти», импортирующей золото с территории республики. В частности, речь идет о добыче самородков на приисках, находящихся под контролем вооруженных формирований, не имеющих отношения к официальным властям Хартума.

Через свои каналы предприятие переправляет тонны драгоценных металлов за границу для переработки на аффинажных заводах.

Последняя надежда

Правительство Судана надеется вернуть в свои руки полный контроль за добычей и экспортом золота. Для достижения этих целей создается расширенный комитет с участием представителей профильных министерств. Их главной задачей станет разработка специальных процедур для облегчения заключения официальных контрактов на продажу драгметаллов.

Также в обязанности группы войдет подготовка положения о конфискации самородков у незаконных золотодобытчиков в рамках борьбы с контрабандой.

Объявив войну контрабандистам, в Хартуме надеются исправить экономический кризис, который только усугубился с момента переворота в апреле 2020 года, когда от власти был отстранен президент Судана Омар аль-Башир.