Юрий Лоза рассказал, как с женой спасался из пятизвездочного отеля в Таиланде

Излишнее внимание обслуживающего персонала может стать слишком назойливым и отбить желание постояльцев отдыхать в таком месте. Об одном из таких случаев в беседе с ФАН рассказал певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза.

Собеседник поведал о случае, который приключился с ним и его супругой в одной экзотической стране.

«Однажды в Таиланде мы въехали в пятизвездочный отель, но жить там оказалось невозможно. У тебя все время кто-то стоит над душой. Куда бы вы ни пошли, вам на встречу кто-то бежит. Ты садишься поесть, а рядом с тобой стоит официант, заглядывает к тебе в тарелку. Я сам прекрасно посолю и поперчу свою еду. Мне не нужна для этого помощь. Так что мы переехали оттуда в место с четырьмя звездами», — рассказал певец.

Юрий Лоза посетовал на то, что подобные неприятные моменты случаются с ним не только во время отдыха на курорте, но и в обычной жизни.

«Избыточный сервис тоже достает. Я и в магазине не могу этого терпеть. Захожу, хочу просто посмотреть, а продавец уже стоит рядом со мной, заглядывает в глаза: «Что вам посоветовать?». Не надо мне этого. Я сам хочу все посмотреть. Если понравится что-то, тогда я сам подойду и спрошу», — отметил музыкант.

В завершение композитор объяснил, почему излишнее внимание вызывает у него такую реакцию.

«Я неприхотливый человек. Конфуций говорил: «Довольствуйся малым». И я, и моя жена выросли в простых семьях. Мы не из графьев. Мы хорошо отдыхаем и в обычных условиях, безо всяких изысков. Может быть кто-то любит, когда его обхаживают. Мне этого не нужно. Просто я по складу характера такой. Привык самостоятельно принимать решения. В одиночестве мне лучше думается, чем в компании официанта», — подытожил поэт-песенник.

Ранее Юрий Лоза рассказал Федеральному агентству новостей о том, как ему понравился отдых в Крыму.