Психолог дала советы тем, кто столкнулся с проблемой в сексе из-за коронавируса

Ситуация, сложившая в стране из-за пандемии, оставила многих одиночек без регулярного секса. Коронавирус лишил таких людей походов в ночные заведения и знакомств с новыми партнерами. В Мексике, например, вырос спрос на секс-игрушки, покупатели в основном женщины.

У людей с хрупкой психикой, которых не на шутку напугал коронавирус, количество секса снизилось, поскольку стресс из-за происходящего взял верх над эмоциями.

Корреспондент ФАН поговорил с психологом Марианной Абравитовой и узнал, почему пандемия повлияла на качество и количество секса. Также психолог дала пару советов для тех, кто столкнулся с данной трудностью.

«Любой кризис и нервное потрясение снижает иммунитет и либидо. У человека, находящегося в тревоге и депрессии, выработка гормонов абсолютно другая», — рассказала психолог.

Марианна Абравитова уверена, не все способны восстановить свою сексуальную жизнь и снова войти в стабильное русло с возвращением к прежней жизни. Пандемия — хорошая проверка на прочность и стрессоустойчивость.

«Многие не прошли этот экзамен. Статистика разводов как раз об этом и говорит. Понятно, что люди сидели в маленьких квартирах и не выдержали натиска энергии друг друга. Пандемия с психологической и сексуальной точки зрения сыграла в минус для людей», — добавила собеседница ФАН.

Психолог уверена, что советы в данном вопросе для каждого индивидуальны, но несколько общих она дать смогла.

«Пересмотреть свое мировоззрение и подойти к нему с философской стороны. Понимать, что наш мир неустойчивый и неуравновешенный. Жизнь может качать в разные стороны. Тогда ты будешь в состоянии понять, что нестабильность — это нормально», — объяснила Марианна Абравитова.

По ее мнению, человек становится стрессоустойчивым, в таком состоянии его сложно выбить из равновесия. Главное в любой сложной ситуации — действовать и стараться находить пути выхода.

«Если все же это произошло, тогда я советую найти время, чтобы сменить обстановку. Если вы живете в квартире, то поехать на дачу, а если есть возможность, то уехать в небольшое путешествие», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Смена привычного образа жизнь и выход их монотонной повседневности способны избавить вас от стресса.