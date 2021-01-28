Сыгравший в фильме «Зоя» Вольфганг Черни: Меня пугали медведями на улицах в России

Австрийский киноактер Вольфганг Черни объяснил ФАН, почему он поначалу отказался сниматься в фильме «Зоя», но затем все же согласился сыграть роль фашиста Зоммера.

36-летний уроженец Вены в эксклюзивном интервью рассказал подробности о съемках картины, которая рассказывает о героине Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской.

«Я говорю в фильме и на немецком языке, и на русском»

— Вольфганг, как вы попали в этот фильм?

— Сразу скажу, что это была очень сложная работа для меня, учитывая, конечно, тему… Впервые услышав об этом проекте, я сказал: «Нет, не хочу!», потому что там очень отрицательная роль. Но потом я встретился с Леонидом Пляскиным (он начал снимать фильм, но потом в дело вступил Максим Бриус. — Прим. ФАН), это прекрасный молодой режиссер, и он мне сказал, что эта роль не такая прям черная-черная. Она вообще про психологию.

И мы постарались найти путь, чтобы было возможным показать — этот человек в столь ужасное время хотел защитить Зою, может, даже чуть-чуть влюбился в нее, так как видел, какая она умная и сильная девушка. Он знал, что это невозможно, да и неправильно, и все это выглядело странно, но все равно хотел помочь ей. Вот это мы и хотели передать будущим зрителям.

— Как проходили съемки?

—Прекрасно! Хотя было, конечно, сложно — по 13 часов каждый день. Все эти темные комнаты, очень длинные сцены, и постоянный переход с немецкого на русский и обратно. Но, в целом, все было прекрасно, потому что Леонид хорошо делал свое дело.

Лично для меня это была новая история, я вообще ничего до этого не знал о Зое. Мы же в Австрии не учим это в школе. И мне было очень интересно все узнать об этом, об этой ужасной истории.

Кстати, Леонид провел много исследований на данную тему и все досконально выяснил — кто, что, когда и почему. Мне понравилось, как он хотел показать эту историю, потому что не хотел представлять ее только в черном и белом свете, а сделать ее как бы серой. Все вы знаете, что эта история очень непростая, но понятная для всех.

И, в конце концов, если все представлено в черно-белом свете, мне с таким материалом скучно работать, и я, скорее всего, скажу, что не хочу играть эту роль. Мне понравилось, что Зоммер был психологом, который очень любит свою семью и маму. Ну, мы попробовали немного импровизировать, и это было очень интересно. И Настя (Анастасия Мишина, сыгравшая роль Зои Космодемьянской. — Прим. ФАН), конечно, прекрасная актриса, с ней работать было просто идеально и круто.

— Вы там только на немецком языке разговаривали?

— И на немецком, и на русском.

— А откуда вы так хорошо знаете русский язык, вы изучали его где-то?

— Лет восемь-девять назад мне последовало предложение сыграть одну из главных ролей, тоже немца, в проекте «Снайперы: Любовь под прицелом» (телесериал был снят в 2012 году. — Прим. ФАН) с Татьяной Арнтгольц — для Первого канала. Наши герои были как Ромео и Джульетта Второй мировой войны. Мой герой Александр — немец, но не фашист. В конце он погиб, но помог все же русским и Кате, в частности.

В общем, это была прекрасная роль, и для нее мне надо было чуть-чуть выучить русский, потому что половина текста было на нем, а половина — на немецком. И вот я учил текст, ничего не понимал (смеется) и часто просил друга читать его. А сам в это время записывал то, что слышу. Таким был мой первый шаг.

Потом последовали еще предложения для других проектов, и у меня был агент, который сказал, что было бы круто, если я подучу язык, потому что без русского работать в России очень сложно, потому что мало кто говорит на английском (смеется). И потом я каждый день ездил на съемки с переводчиком, и это был для меня был очень хороший урок. А сейчас у меня жена русская, что тоже сильно помогает.

«У меня друзья есть везде»

— Так понимаю, вам нравится сниматься в нашей стране?

— Да-да-да-да, конечно!

— А в Австрии снимаетесь?

— И в Австрии, и в Германии, в Великобритании, и в США. Я везде работаю, но сейчас, конечно, сложно со всей этой пандемией (новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН), многие границы же закрыты. А почему мне нравится работать в России, так это потому, что все свободно, все открыто, и тут очень творческая работа. Конечно, плохая работа есть везде, и это естественно, но здесь у вас бывают прекрасные проекты.

— Живете вы где, в основном? В России или в Австрии?

— Ну, сейчас, во время карантина, в России, но обычно мы живем между двумя странами, а еще Британией, Лондоном.

— Вы как «человек мира», для вас границ не существует?

— Именно! Поэтому мне сложно разрываться: или запад или восток. У меня друзья есть везде, потому что я не очень политический человек (смеется).

— Что дальше, в каких российских фильмах мы увидим вас в дальнейшем?

— Будет один проект, но это пока большой секрет! Время действия там после войны, в Германии. Мы хотели снимать это еще год назад, но все границы оказались закрыты. Надеемся, что где-то через месяц все наладится, и тогда у меня будет больше информации, и я смогу донести ее до вас. Но пока это большой секрет!

— В общем, можно сказать, что Россия вам нравится, и тут все здорово и все хорошо?

— Да, мне нравится Россия. Я живу здесь, я приезжал сюда сто раз! Это вначале все для меня было сложно, потому что мои друзья — и в Австрии, и в Германии — говорили: «Ой, это же опасно, там [президент страны Владимир] Путин, медведи на улицах и так далее!»

Но это обычно говорят те люди, которые никогда не были в России, поэтому они верят в стереотипы, звучащие из телевизора и разных медиа. Мой совет в таком случае — если у вас есть интерес к стране, лучше езжайте туда сами и посмотрите все своими глазами. И тогда будет какое-то мнение, основанное на фактах, а не том, что вам дают СМИ. Это касается любой страны, не только России. Поэтому я сам посмотрел, как и что. Да, в России не все идеально, это видно, но у вас такие же люди, как и везде. И мне очень нравится здесь!

Ранее один из сценаристов фильма «Зоя», премьера которого состоялась 28 января, — Андрей Назаров — рассказал подробности съемочного процесса.