Госдума РФ: Финансовая система не отвечает запросам роста экономики страны

Финансовая система России не отвечает запросам роста экономики страны, ее необходимо реформировать. Об этом в видеоинтервью ФАН заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

«Сегодня предприятия не могут получить оборотный кредит под низкий процент, как в большинстве стран мира. Речь идет об 1-3%, но никак не о 15-20%», — сказал он.

Депутат намерен вносить в Госдуму минимум по два законопроекта в месяц, чтобы обновить способы аккумулирования, распределения и использования фондов денежных средств в стране. По его мнению, в первую очередь необходимо пересмотреть полномочия Центробанка. Подробности — в видеоматериале ФАН.

«Если во всем мире Центробанк отвечает за эмиссию и на этом его полномочия кончаются, то регулирование финансовой и банковской систем относится к деятельности Минфина. А у нас Центробанк взял на себя функции, которые полностью перекрывают деятельность Минфина», — констатировал собеседник ФАН.

Налог на добавленную стоимость депутат Калашников назвал «неразумным». По его словам, из-за недополучения НДС государство ежегодно теряет триллионы рублей. Практика, при которой конечный потребитель фактически кредитует российское производство, тормозит эффективное финансирование последнего, утверждает политик.

«Чем налог с продаж хуже НДС? Вопрос простой и конкретный. Заменить на налог с продаж, как в большинстве стран мира, и все, — заявил он. — Давайте поговорим! Давайте выскажемся «за»! Давайте выскажем критику. Госдума — это место для дискуссий, предполагается».

Первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике видит изъяны и в правилах легализации криптовалюты в России. Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), регулирующий ее оборот, вступил в силу 1 января 2021 года.