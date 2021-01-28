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Почетный полярник России раскрыл правду об открытии континента Антарктида

Почетный полярник России раскрыл правду об открытии континента Антарктида

28 февраля во всем мире отмечается День открытия Антарктиды. Ровно 201 год назад участники первой русской антарктической экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева достигли континента.

Однако до сих пор американские, русские и британские историографы не могут прийти к единому выводу, кто же первым открыл Антарктиду. Есть убеждение, что Антарктический континент открыли одновременно трое: Беллинсгаузен, британец Эдвард Брансфилд и американец Натаниэль Палмер.

Директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики, профессиональный путешественник, почетный полярник России Виктор Боярский в интервью ФАН рассказал, почему фамилии экспедиторов из разных стран стоят рядом, кто из них на самом деле открыл континент, и почему споры о первенстве не прекращаются по сей день.

Виктор Боярский напомнил, что 2020 год был объявлен годом Антарктиды в честь 200-летия с официальной даты открытия континента. По словам полярника, событие было важнейшим с точки зрения географии, поэтому историки до сих пор спорят, кому же принадлежит эта честь, ведь одним из первых континент увидел англичанин Джеймс Кук.

«Хорошо, что мы каждый год напоминаем народу о том, что наши замечательные соотечественники 201 год назад открыли Антарктиду. Открытие великое с географической точки зрения, потому что открыт целый континент, о существовании которого только догадывались, но фактически никто к нему реально не подходил. Была попытка Джеймса Кука, она тоже имела все основания, чтобы считаться успешной, поскольку он прошел вокруг всего континента, но ему не повезло с погодой, он его не заметил. Принципиальное отличие экспедиции Кука от предыдущих в том, что это была целенаправленная экспедиция ради поисков этого континента, это говорит о многом», — рассказал путешественник.

Почетный полярник России раскрыл правду об открытии континента Антарктида

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что право быть первооткрывателем не зависит от того, кто раньше увидел берега континента. Здесь важно понимать, кто провел полноценное исследование новой земли, а это сделали первыми именно русские мореплаватели, отметил Боярский.

«Они ведь шли не с ключами, чтобы открыть, как многие думают. Это была целенаправленная подготовленная экспедиция, был составлен наиболее полный отчет о режиме моря, о режиме льда, о предполагаемой береговой черте, составлен был нашей экспедицией, что дает все основания полагать, что честь открытия Антарктиды принадлежит именно русским мореплавателям», — пояснил полярник.

Виктор Боярский заявил, что Америка считает себя первооткрывателем Антарктиды, приводя в пример экспедицию Натаниэля Палмера, ставшего третьим человеком, увидевшим берега континента. Мореплаватель-промысловик действительно заметил необычный ледниковый барьер высотой 30–40 метров, обрамляющий Антарктиду.

«Примерно в это же время, 28 января, там находился Палмер, на своих зверобойных судах они тоже могли что-то видеть. Но это две большие разницы: просто увидеть и сделать большой отчет. Они были в этом районе, но просто увидели кусочки земли. Все, кто хотел открыть Антарктиду, предполагали, что это будет континент: суша, горы, скалы и так далее. А вместо этого увидели ледниковый барьер. 97% Антарктиды покрыты льдом, а сама она представляет собой огромный ледяной обрыв. Поэтому то, что они увидели, было мало похоже на землю в ее классическом на то время понимании», — рассказал специалист.

Почетный полярник России раскрыл правду об открытии континента Антарктида

Полярник считает, что мнение о первенстве Америки или Англии в открытии Антарктиды безосновательно. Он еще раз указал на то, что именно благодаря русским экспедиторам загадочный ледяной континент был наконец открыт.

«Мало того, что русские моряки увидели приближение к берегу, так они еще и составили подробное описание режима плавания вокруг берегов. Есть, конечно, отдельные голоса, которые говорят, что открытие Антарктиды принадлежит американцам, но это скорее беспочвенные заключения. Это ведь наш Лазарев первым написал в отчете, который отправил чуть позже из Австралии, что «увидел матерый лед», — сообщил собеседник Федерального агентства новостей.

Почетный полярник России раскрыл правду об открытии континента Антарктида

Сейчас российские ученые-полярники, живущие на станции «Восток» в Антарктике, изучают характеристики льда и по ним делают выводы о древнем климате, а также исследуют реликтовое подледниковое озеро.

«Регулярно работают антарктические экспедиции, изучают континент, наблюдают за климатом. Антарктида в надежных руках, мировое научное сообщество держит руку на пульсе», — заверил Виктор Боярский.

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