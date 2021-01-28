Почетный полярник России раскрыл правду об открытии континента Антарктида

28 февраля во всем мире отмечается День открытия Антарктиды. Ровно 201 год назад участники первой русской антарктической экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева достигли континента.

Однако до сих пор американские, русские и британские историографы не могут прийти к единому выводу, кто же первым открыл Антарктиду. Есть убеждение, что Антарктический континент открыли одновременно трое: Беллинсгаузен, британец Эдвард Брансфилд и американец Натаниэль Палмер.

Директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики, профессиональный путешественник, почетный полярник России Виктор Боярский в интервью ФАН рассказал, почему фамилии экспедиторов из разных стран стоят рядом, кто из них на самом деле открыл континент, и почему споры о первенстве не прекращаются по сей день.

Виктор Боярский напомнил, что 2020 год был объявлен годом Антарктиды в честь 200-летия с официальной даты открытия континента. По словам полярника, событие было важнейшим с точки зрения географии, поэтому историки до сих пор спорят, кому же принадлежит эта честь, ведь одним из первых континент увидел англичанин Джеймс Кук.

«Хорошо, что мы каждый год напоминаем народу о том, что наши замечательные соотечественники 201 год назад открыли Антарктиду. Открытие великое с географической точки зрения, потому что открыт целый континент, о существовании которого только догадывались, но фактически никто к нему реально не подходил. Была попытка Джеймса Кука, она тоже имела все основания, чтобы считаться успешной, поскольку он прошел вокруг всего континента, но ему не повезло с погодой, он его не заметил. Принципиальное отличие экспедиции Кука от предыдущих в том, что это была целенаправленная экспедиция ради поисков этого континента, это говорит о многом», — рассказал путешественник.

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что право быть первооткрывателем не зависит от того, кто раньше увидел берега континента. Здесь важно понимать, кто провел полноценное исследование новой земли, а это сделали первыми именно русские мореплаватели, отметил Боярский.

«Они ведь шли не с ключами, чтобы открыть, как многие думают. Это была целенаправленная подготовленная экспедиция, был составлен наиболее полный отчет о режиме моря, о режиме льда, о предполагаемой береговой черте, составлен был нашей экспедицией, что дает все основания полагать, что честь открытия Антарктиды принадлежит именно русским мореплавателям», — пояснил полярник.

Виктор Боярский заявил, что Америка считает себя первооткрывателем Антарктиды, приводя в пример экспедицию Натаниэля Палмера, ставшего третьим человеком, увидевшим берега континента. Мореплаватель-промысловик действительно заметил необычный ледниковый барьер высотой 30–40 метров, обрамляющий Антарктиду.

«Примерно в это же время, 28 января, там находился Палмер, на своих зверобойных судах они тоже могли что-то видеть. Но это две большие разницы: просто увидеть и сделать большой отчет. Они были в этом районе, но просто увидели кусочки земли. Все, кто хотел открыть Антарктиду, предполагали, что это будет континент: суша, горы, скалы и так далее. А вместо этого увидели ледниковый барьер. 97% Антарктиды покрыты льдом, а сама она представляет собой огромный ледяной обрыв. Поэтому то, что они увидели, было мало похоже на землю в ее классическом на то время понимании», — рассказал специалист.

Полярник считает, что мнение о первенстве Америки или Англии в открытии Антарктиды безосновательно. Он еще раз указал на то, что именно благодаря русским экспедиторам загадочный ледяной континент был наконец открыт.

«Мало того, что русские моряки увидели приближение к берегу, так они еще и составили подробное описание режима плавания вокруг берегов. Есть, конечно, отдельные голоса, которые говорят, что открытие Антарктиды принадлежит американцам, но это скорее беспочвенные заключения. Это ведь наш Лазарев первым написал в отчете, который отправил чуть позже из Австралии, что «увидел матерый лед», — сообщил собеседник Федерального агентства новостей.

Сейчас российские ученые-полярники, живущие на станции «Восток» в Антарктике, изучают характеристики льда и по ним делают выводы о древнем климате, а также исследуют реликтовое подледниковое озеро.