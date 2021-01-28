Юрий Лоза: Я заменил Болгарию на Крым

Крым прекрасно подходит для того, чтобы хорошо отдохнуть, подзарядиться и при этом не тратить много денег. Об этом в беседе с ФАН рассказал певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза.

Собеседник сообщил, что непрерывные новости об эпидемиологической обстановке в мире никак не омрачают его планы на летний отдых. У него уже есть проверенный вариант.

«В последнее время мы ездили отдыхать в Болгарию. А в прошлом году из-за закрытых границ и пандемии не получилось. Я заменил Болгарию на Крым. Мы же знаем эти места. Моя супруга родом из Керчи. У меня в тех краях брат, племянник. Сели с женой в машину и поехали. Отдыхом остались очень довольны. Получили массу удовольствия. Для меня самое важное — хорошая еда, чистое море. Там все это есть», — поведал певец.

Кроме того, Юрий Лоза указал на еще одно неоспоримое преимущество российского полуострова в качестве места для отдыха.

«Мы сняли квартиру, прожили там месяц-полтора. Этого достаточно, чтобы подзарядиться энергией и не тратить много денег. В эпоху пандемии работы у артистов стало очень мало. Мои коллеги стонут, что у них сейчас безденежье, тяжелая ситуация. Я не исключение, точно так же сижу без работы, поэтому мне важна каждая копеечка. А в Крыму более бюджетный отдых, чем в любой другой стране», — отметил композитор.

В то же время, певец посчитал нужным сделать одно уточнение.

«Это более бюджетный, простой вариант. Нужно понимать, что Крым — все-таки не Франция, не Италия, не Испания. На такой же сервис рассчитывать не нужно. С другой стороны, я не ищу этого. Мне и не надо. Всегда можно найти дикие бесплатные пляжи. Да, они не ухожены. Согласен, там нет сервиса, но зато музыка не грохочет. Тишина. Да, нет шезлонгов, но никто не запрещает купить простой зонтик, воткнуть его в землю и под ним лежать. Защищает от солнца точно так же», — подытожил поэт-песенник.

Ранее Юрий Лоза рассказал Федеральному агентству новостей, какое влияние на его творчество оказала личность актера, автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого.