Юрист рассказала, как новый закон об индексации пенсий может перекрыть инфляцию

Индексация всех пенсий раз в год на данный момент вполне оптимальна, особенно если она сразу перекроет потребительскую инфляцию. Об этом в комментарии ФАН рассказал адвокат, председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Индексация всех пенсий

В Госдуму был внесен законопроект об индексации всех пенсий. В текущем году размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится на 6,1%. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Внесен законопроект об обязательной индексации всех пенсий на уровень не ниже уровня инфляции», — заявил он.

Миронов заметил, что в текущем году размер выплаты для неработающих пенсионеров повысят на 6,1%. При этом депутат подчеркнул, что законопроект не допустит, чтобы индексация отставала от инфляции.

Перекрыть инфляцию

Ольга Сулим обратила внимание, что прежде чем рассматривать инициативу, нужно определиться, что такое индексация. Это законодательно обусловленный порядок повышения пенсионных выплат до уровня инфляции и выше. Процедура имеет своей целью компенсацию пенсионерам потерь доходов, которые сжирают повышение цен на услуги и товары. Проще говоря, индексация предотвращает обесценивание пенсий, которое вполне возможно с течением времени.

«Но, к сожалению, не все выплаты индексируются. Процесс затрагивает только неработающих пенсионеров, которые в буквальном смысле живут на одну пенсию от государства. Их средства еще в прошлом году были проиндексированы на 6,6% (накопительная часть — на 9,13%). Это же произойдет и в текущем году, правда, в размере 6,1%. А вот работающие пенсионеры остались не у дел еще с 2015 года. Обращаю внимание, что под категорию работающих не попадают граждане пенсионного возраста, подрабатывающие репетиторством, сдающие квартиру, продающие овощи со своего огорода», — пояснила Ольга Сулим.

Чтобы сгладить неравенство, заметила юрист, с конца лета прошлого года этим гражданам стали назначаться обновленные выплаты. Так, с дохода работающего гражданина удерживаются страховые взносы. Было принято решение использовать их для регулярного пересмотра пенсий в сторону увеличения.

«И вот теперь глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объявляет о том, что в Госдуму внесен законопроект об индексации почти всех пенсионных выплат: социальных, по старости, по инвалидности и по потере кормильца, пенсий военнослужащих и членов их семей, участников ВОВ и так далее. Заявленная Мироновым периодичность индексации (раз в год) на данный момент вполне оптимальна, особенно если она сразу перекроет потребительскую инфляцию. Но даже если увеличение будет поэтапным и не таким масштабным, это все равно уравняет права граждан», — заключила Ольга Сулим.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года.