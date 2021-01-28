Майор Росгвардии с женой-медиком спасли многодетную семью в Дагестане

Махачкала, 28 января. Сотрудник дагестанского управления Росгвардии спас многодетную семью, которая отравилась в своем доме угарным газом. Оперативные действия майора полиции и его жены сохранили жизни соседей, выяснил ФАН.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии, инцидент произошел в махачкалинском поселке Альбурикент. Проживающий там заместитель командира отдельного батальона вневедомственной охраны управления Росгвардии по Дагестану Магилав Хайрулаев ранним утром получил телефонный звонок от своего соседа Камалутдина Абдурахмангаджиева.

«Он просил срочно помочь, больше ничего не успел сказать. Я, почему-то, сразу подумал, что в доме пожар. Быстров в футболке и тапочках выбежал на улицу, ворота его дома были заперты, поэтому я перелез через забор», – рассказал ФАН росгвардеец.

По словам Хайрулаева, войдя в дом, он понял, что соседи отравились газом. Абдурахмангаджиев, его жена и дети лежали на полу в бессознательном состоянии.

«Стоял сильный запах, они были уже без сознания. По одному я вытащил их на улицу, потом позвал свою супругу – она у меня медик. Сразу же вызвали скорую, а до ее приезда оказывали первую помощь сами», – сообщил майор полиции.

Камалутдин Абдурахмангаджиев рассказал ФАН, что все произошло неожиданно. Когда мужчина понял, в чем дело, то с трудом смог позвонить соседу.

«Он – не просто сосед, он как брат. Будучи сотрудником правоохранительных органов, он сумел быстро сориентироваться, не теряя времени, оперативно оказал помощь. Нам очень повезло, что он живет рядом», – сказал глава спасенного семейства.

По его словам, причиной случившегося стала утечка газа из отопительной печи. Она функционировала исправно в течение нескольких лет, поэтому хозяин дома не ожидал каких-то неисправностей.

В региональном МЧС ФАН пояснили, что любые газовые приборы необходимо регулярно проверять. От отравления угарным газом с начала года уже погибли четыре человека.

«В очередной раз могу попросить граждан, чтобы они привели в порядок все свои газовые приборы. Необходимо проверять все шланги, которые идут к газовой плите или отопительной печи», – призвал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Далгат Мирзаханов.

Ранее ФАН сообщал, что услуги по газоснабжению в Дагестане с лета 2021 года могут подорожать на 3%. В целом тарифы на коммунальные услуги в республике повысятся на 4,8%.