Появление ребенка в семье — всегда радостное событие. Но вот малыш подрастает, у него появляются свои увлечения и, конечно, свое мнение. И тут неминуемо возникают споры и конфликты с родителями. Для каждого члена семьи такая психологическая обстановка вызывает сильнейший стресс. Как же избежать конфликтов между родителями и детьми и как найти решение в сложной ситуации. За всеми ответами мы обратились к психологу, специалисту в области сексологии и психологии интимных отношений Наталии Смирновой.

Причины конфликтов

Как нам рассказала специалист, такую статистику, которая точно показала бы причины возникновения конфликтов родителей с детьми, найти не так просто. Поэтому она поделилась своим опытом. Как оказалось, на первом месте среди причин стоят интернет-игры. Далее идут следующие причины:

контроль, несоблюдение границ;

непонимание;

разные взгляды;

отдаление;

нежелание общаться.

«Конфликты поколений существовали всегда. Надо отметить, что в зависимости от времени (от социальной среды) они меняются. И это всегда сопротивление старшей стороны к новым социальным изменениям — нежелание принимать и меняться. Жизнь не стоит на месте, часики тикают и внешние системы становятся другими», — заметила психолог.

Также в корне конфликта лежат несбывшиеся ожидания:

со стороны родителей — когда по мере своих возможностей они вкладывают или лучше сказать «взращивают» то, что ребенок не хочет видеть у себя ( другими словам — установки);

со стороны ребенка — это всегда ожидание принятия, любви, внимания, защищенности.

Психолог обратила внимание, что воспитывая детей и обучая их ориентироваться в окружающей среде, взрослые бессознательно не слышат своих чад. Зачастую они ориентируются только на свой прожитый опыт, на личный внутренний мир, на свои инструменты бытия, при этом забывая, что ребенок — это совершенно другая система, даже если родная, близкая и любимая.

Что такое конфликт?

Эксперт сразу дала понять: как только человек осознает, что такое конфликт и как он формируется, — он сразу понимает, из-за чего возникла ссора.

В конфликте участвуют двое, и это уже обозначает отношения. Если конфликт произошел, то это значит, что в отношениях нет открытости и защищенности. А ведь это весьма важно для нашего «я».

Как объяснила психолог, одна из функций нашего «я» — защищать себя. Получается, что конфликт — это защита.

«Вопрос на подумать — от чего защищает ваш внутренний «я», когда вы идете на конфликт? Нет открытости в отношениях, значит вы играете!» — заметила Смирнова.

А вот и вопросы:

По чьим правилам играть?

Кто устанавливает эти правила в игре?

«Однозначно ответ: «Взрослый родитель», — заявила собеседница ФАН. — Может пришло время «взять помощь из зала».

По ее словам, никогда не поздно сесть за стол переговоров и совместно открыто обсудить правила игры и стать партнерами. Иногда это получается сделать только в кабинете психолога.

В каком возрасте дети чаще всего вступают в конфликт?

Все знают, что подростковый период — один из самых сложных и неоднозначных в жизни человека. В это период и подросток, и его родители подвергаются стрессу. Мы решили поинтересоваться, привязан ли как-то возраст к статистике возникновения конфликтов.

«На мой взгляд, не стоит концентрироваться на возрасте и привязывать возраст к конфликтам. Сейчас, я имею в виду ассоциацию «переходный возраст ребенка с частыми конфликтами», — ответила психолог.

По словам эксперта, в период полового созревания, когда «играют гормоны», конфликты ощущаются более эмоционально и сильно выражены. Она также отметила, что до определенного возраста многие родители даже не видели или не хотели видеть конфликтов.

«Ответьте себе на вопрос — до какого возраста ребенок считается ребенком для своих родителей? Порой конфликты, когда ребенок уже в роли «мамы» или «папы», намного более ярко выражены, затяжные и тупиковые. Если в отношениях вы играете, то сам конфликт — это норма и точка нового витка в отношениях. Не надо бояться конфликтов! Главное осознать, что дети вступают в конфликт, когда хотят показать свое «я», самоутвердиться, почувствовать свою силу», — заметила она.

Как пояснила эксперт, складывающаяся ситуация говорит о том, что отношения не могут быть прежними и надо меняться. Ребенок, вступая в конфликт, чувствует свою силу, и это у всех индивидуально.

Тактика для обхода конфликтных ситуаций

Постоянные конфликты с детьми держат в стрессе всю семью. Поэтому многие задаются вопросом, какую же тактику выбрать, чтобы найти решение конфликта родителя и ребенка. Соответствующий вопрос мы задали нашему эксперту.

Она посоветовала помочь и поддержать ребенка, поскольку в конфликте он чувствует себя в опасности. А проявляемая родителем любовь и забота уменьшат эту тревожность.

«Но не надо обходить конфликты — надо научиться их предотвращать. Если случился конфликт, значит вы играете в отношениях. Нет доверия как со стороны родителя, так и со стороны ребенка. Если играете — играйте в открытую, проживайте и делитесь своими чувствами, сопереживайте, найдите общие интересы, обсуждайте, спорьте, выслушивайте, хвалите, показывайте свою любовь — будьте равным партнером в отношениях», — посоветовала специалист.

Однако зачастую у самого ребенка возникает претензия к родителю: «Он мне врет». Что же делать в этом случае?

Психолог сразу обратила внимание, что тут не существует прописных правил.

«Одно могу сказать: не опускайте руки, не уходите в обиды, старайтесь выводить ребенка на разговор, не давайте ему отдаляться от вас с каждым днем все дальше и дальше. И после каждого конфликта анализируйте и делайте выводы».

Она посоветовала чаще находить стимулы и пытаться заслужить доверие ребенка, научиться его слышать и принимать его мнение, даже если оно не вписывается в установки взрослого человека.

Типы конфликтов между взрослыми и детьми

Как нам рассказала психолог, в детско-родительских отношениях выделяют пять типов конфликтов. Разберем подробно каждый из них:

диктатура родителей — этот тип присутствует практически в каждой семье, только в разных формах и по-разному выражается. Здесь речь идет о контроле и несоблюдении личных границ ребенка, что подавляет его чувства, самостоятельность и право выбора. Такое поведение родителя в конфликте в корне неправильно;

— этот тип присутствует практически в каждой семье, только в разных формах и по-разному выражается. Здесь речь идет о контроле и несоблюдении личных границ ребенка, что подавляет его чувства, самостоятельность и право выбора. Такое поведение родителя в конфликте в корне неправильно; конфликт неустойчивого родительского восприятия — этот конфликт возникает в том случае, когда ребенок превращается в подростка. Он уже совсем иначе себя проявляет, его статус в семье и обществе постепенно изменяется, а поведение крайне нестабильно. К примеру он может полноценно критиковать окружающих и требовать уважения как взрослая и состоявшаяся личность. Но одновременно с этим он часто ничего не помнит, разбрасывает вещи и таким образом выступает в роли ребенка. Родители в таком случае часто видят только негатив, тем самым недооценивая его положительные качества. Здесь психолог посоветовала объективно оценить все достоинства и недостатки характера своего чада, осознать свои чувства к нему и обговорить новую систему взаимодействий;

— этот конфликт возникает в том случае, когда ребенок превращается в подростка. Он уже совсем иначе себя проявляет, его статус в семье и обществе постепенно изменяется, а поведение крайне нестабильно. К примеру он может полноценно критиковать окружающих и требовать уважения как взрослая и состоявшаяся личность. Но одновременно с этим он часто ничего не помнит, разбрасывает вещи и таким образом выступает в роли ребенка. Родители в таком случае часто видят только негатив, тем самым недооценивая его положительные качества. Здесь психолог посоветовала объективно оценить все достоинства и недостатки характера своего чада, осознать свои чувства к нему и обговорить новую систему взаимодействий; открытый конфликт или мирное сосуществование — это позиция невмешательства. В этом случае родители не нарушают границы, в семье у каждого свои проблемы, радости, а сами родители взращивают в ребенке раскованность и чувство свободы, полностью забывая о семейных ценностях. Что происходит в результате? Подросток быстро отдаляется, и семья становится для него чем-то инородным и чужим. Поэтому тут важно включать ребенка в семейную жизнь и помочь ему стать полноценным членом ячейки общества;

— это позиция невмешательства. В этом случае родители не нарушают границы, в семье у каждого свои проблемы, радости, а сами родители взращивают в ребенке раскованность и чувство свободы, полностью забывая о семейных ценностях. Что происходит в результате? Подросток быстро отдаляется, и семья становится для него чем-то инородным и чужим. Поэтому тут важно включать ребенка в семейную жизнь и помочь ему стать полноценным членом ячейки общества; конфликт опеки — здесь все наоборот. Чрезмерная забота, ограждение от трудностей. В результате безынициативность, покорность, подавленность, а далее протест в форме «холодной вежливости» или «активного отпора»;

— здесь все наоборот. Чрезмерная забота, ограждение от трудностей. В результате безынициативность, покорность, подавленность, а далее протест в форме «холодной вежливости» или «активного отпора»; конфликт родительской авторитетности «шоковая терапия» — другими словами это принцип воспитания «совершенного ребенка». Родители не слышат свое чадо, не обращают внимание ни на его промахи, ни на успехи, совершенно не хвалят его и не испытывают за него чувства гордости. Чтобы избежать появления такого конфликта, важно поддерживать, доверять и проявлять свои чувства любви и заботы.

Нужно ли наказывать ребенка после возникшего конфликта?

Напоследок мы решили узнать у специалиста, правильно ли поступают те родители, которые ставят детей в угол, или те, что лишают компьютера в ответ на возникший конфликт. Выяснилось, что такого делать категорически нельзя.

«Любой конфликт — это точка трансформации ваших отношений, когда прежние отношения не могут существовать. Значит вам предстоит выстроить новые, друг для друга комфортные отношения», — обратила внимание Смирнова.

В заключение она подчеркнула, что «гармоничные отношения» — это взаимная поддержка и обогащение друг дуга. Именно к этому и нужно стремиться.