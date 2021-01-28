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Волков дал задний ход по использованию детей на митингах

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Волков «дал заднюю» по использованию детей на митингах

Команде скандально известного блогера Алексея Навального абсолютно плевать на своих сторонников; ради эскалации конфликта на незаконных митингах они готовы использовать даже детей, считают опрошенные ФАН общественные деятели, журналисты и политологи.

Волков дал задний ход

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков внезапно призвал россиян не пускать своих детей на незаконные митинги, хотя ранее говорил, что в использовании несовершеннолетних «нет ничего такого».

«Что делать, когда подросток хочет пойти на митинг? Мне кажется, тут есть единственно возможное решение. Надо с ним поговорить, сказать откровенно: «<...> Чтобы не было ненужного риска, в этот раз ты посидишь дома», — заявил Волков.

Несмотря на то, что Волков внезапно дал задний ход в вопросе использования детей на незаконных акциях, в чатах сторонников Навального были зафиксировали реальные обсуждения, в ходе которых упоминаются рекомендации ФБК (признан в России иноагентом) о необходимости выпускать детей вперед перед сотрудниками правоохранительных органов. Вот только некоторые из них:

Волков «дал заднюю» по использованию детей на митингах

Волков «дал заднюю» по использованию детей на митингах

Волков «дал заднюю» по использованию детей на митингах

Волков «дал заднюю» по использованию детей на митингах

Гамельнские дудочники

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что гражданское общество России добилось того, что ситуация вокруг незаконных акций стала меняться в позитивную сторону.

«Нам всем вместе удалось нахлобучить провокаторов. Посмотрите, что творилось. Сначала нам рассказывали, что никто детей не зовет. Глава «Эха Москвы» господин Венедиктов вещал: «Докажите, докажите!». Доказали! Показали скриншоты. Теперь эти люди, которые занимались провокациями, пытаются соскочить. Но у нас, как говорится, все ходы записаны. И нужно будет отвечать за вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность, призывы к их участию в незаконных акциях», — пояснил Александр Малькевич.

Волков «дал заднюю» по использованию детей на митингах

Он напомнил, что обещание ФБК оплатить штрафы всем задержанным оказались ложью. Оказывается, не всем, а только тем, у кого есть «членский билет» настоящего сторонника Навального.

«Обманули. Людей втягивали в участие в незаконные митинги, втягивали детей, обещали им увлекательное приключение, флешмоб, челлендж, оплату штрафа. Кинули с одним, другим, третьим. Большие СМИ должны были правильно разъяснить, что ребята испортят себе не только карму, но и жизнь. У них будет уголовка, не смогут нормально построить карьеру из-за того, что повелись на посылы провокаторов. Надеюсь, общество вместе с нормальными СМИ смогут профилактировать это. Главное, рассказать кто такие гамельнские дудочники, которые уводят детей из города фактически на гибель. Это сотни лет назад было рассказано в сказках. Этот сюжет переписывается на новый лад», — добавил Александр Малькевич.

Навальный создает картинку

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков уверен, что главная задача штабов Навального — это создать картину массового протеста и жестокого его подавления. Именно для этого активно мобилизовали аудиторию TikTok и устраивали несанкционированные акции. При этом никакой ответственности за свои действия истинные организаторы нести не желают. Поэтому Волков и отказывается от своих слов.

Волков «дал заднюю» по использованию детей на митингах

«Никаких последствий внутри выстроенной с его участием структуры поддержки Навального это для него не повлечет. Там все отлично понимают, что по большой части их сторонники — бездумные фанаты. 31 января, судя по предыдущей акции, ожидается обострение ситуации в ряде городов, где 23 января провокаций было немного или мероприятия проходили в не самых загруженных местах. Сейчас стоит ожидать попытки создания картины эскалации протеста, что неизбежно приведет к правонарушениям, от которых Волков спешит уже предварительно откреститься. А наплевательское отношение к собственным сторонникам членов штаба Навального уже давно известно», — добавил Сергей Простаков.

«Переобулся на лету»

Политолог Иван Аркатов обратил внимание, что переобуваться на лету, менять свою позицию и иметь двойные стандарты по отношению к одной и той же теме — вполне нормально для сторонников Навального.

«Пример они берут со своих старших западных партнеров, в том числе Соединенных Штатов, которые осуждают любые действия полиции на незаконных митингах, хотя сами в то же время крайне жестко подавляют любые акции протеста. И действуют они намного жестче, чем в России. Заявление Волкова говорит о том, что он, вероятно, понял, что ему за это может быть уголовное наказание. Все видели, что он призывал несовершеннолетних на незаконные акции, ставить школоту вперед», — пояснил Иван Аркатов.

Он уверен, российское общество осознало, что команда Навального использует детей для решения своих политических задач. При этом Волков, сидя за границей, пытается «сохранить хоть какое-то лицо».

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