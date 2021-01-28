Волков дал задний ход по использованию детей на митингах

Команде скандально известного блогера Алексея Навального абсолютно плевать на своих сторонников; ради эскалации конфликта на незаконных митингах они готовы использовать даже детей, считают опрошенные ФАН общественные деятели, журналисты и политологи.

Волков дал задний ход

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков внезапно призвал россиян не пускать своих детей на незаконные митинги, хотя ранее говорил, что в использовании несовершеннолетних «нет ничего такого».

«Что делать, когда подросток хочет пойти на митинг? Мне кажется, тут есть единственно возможное решение. Надо с ним поговорить, сказать откровенно: «<...> Чтобы не было ненужного риска, в этот раз ты посидишь дома», — заявил Волков.

Несмотря на то, что Волков внезапно дал задний ход в вопросе использования детей на незаконных акциях, в чатах сторонников Навального были зафиксировали реальные обсуждения, в ходе которых упоминаются рекомендации ФБК (признан в России иноагентом) о необходимости выпускать детей вперед перед сотрудниками правоохранительных органов. Вот только некоторые из них:

Гамельнские дудочники

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что гражданское общество России добилось того, что ситуация вокруг незаконных акций стала меняться в позитивную сторону.

«Нам всем вместе удалось нахлобучить провокаторов. Посмотрите, что творилось. Сначала нам рассказывали, что никто детей не зовет. Глава «Эха Москвы» господин Венедиктов вещал: «Докажите, докажите!». Доказали! Показали скриншоты. Теперь эти люди, которые занимались провокациями, пытаются соскочить. Но у нас, как говорится, все ходы записаны. И нужно будет отвечать за вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность, призывы к их участию в незаконных акциях», — пояснил Александр Малькевич.

Он напомнил, что обещание ФБК оплатить штрафы всем задержанным оказались ложью. Оказывается, не всем, а только тем, у кого есть «членский билет» настоящего сторонника Навального.

«Обманули. Людей втягивали в участие в незаконные митинги, втягивали детей, обещали им увлекательное приключение, флешмоб, челлендж, оплату штрафа. Кинули с одним, другим, третьим. Большие СМИ должны были правильно разъяснить, что ребята испортят себе не только карму, но и жизнь. У них будет уголовка, не смогут нормально построить карьеру из-за того, что повелись на посылы провокаторов. Надеюсь, общество вместе с нормальными СМИ смогут профилактировать это. Главное, рассказать кто такие гамельнские дудочники, которые уводят детей из города фактически на гибель. Это сотни лет назад было рассказано в сказках. Этот сюжет переписывается на новый лад», — добавил Александр Малькевич.

Навальный создает картинку

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков уверен, что главная задача штабов Навального — это создать картину массового протеста и жестокого его подавления. Именно для этого активно мобилизовали аудиторию TikTok и устраивали несанкционированные акции. При этом никакой ответственности за свои действия истинные организаторы нести не желают. Поэтому Волков и отказывается от своих слов.

«Никаких последствий внутри выстроенной с его участием структуры поддержки Навального это для него не повлечет. Там все отлично понимают, что по большой части их сторонники — бездумные фанаты. 31 января, судя по предыдущей акции, ожидается обострение ситуации в ряде городов, где 23 января провокаций было немного или мероприятия проходили в не самых загруженных местах. Сейчас стоит ожидать попытки создания картины эскалации протеста, что неизбежно приведет к правонарушениям, от которых Волков спешит уже предварительно откреститься. А наплевательское отношение к собственным сторонникам членов штаба Навального уже давно известно», — добавил Сергей Простаков.

«Переобулся на лету»

Политолог Иван Аркатов обратил внимание, что переобуваться на лету, менять свою позицию и иметь двойные стандарты по отношению к одной и той же теме — вполне нормально для сторонников Навального.

«Пример они берут со своих старших западных партнеров, в том числе Соединенных Штатов, которые осуждают любые действия полиции на незаконных митингах, хотя сами в то же время крайне жестко подавляют любые акции протеста. И действуют они намного жестче, чем в России. Заявление Волкова говорит о том, что он, вероятно, понял, что ему за это может быть уголовное наказание. Все видели, что он призывал несовершеннолетних на незаконные акции, ставить школоту вперед», — пояснил Иван Аркатов.

Он уверен, российское общество осознало, что команда Навального использует детей для решения своих политических задач. При этом Волков, сидя за границей, пытается «сохранить хоть какое-то лицо».