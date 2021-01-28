Народный артист Иван Краско победил коронавирус

Перенесший в свои 90 лет коронавирусную инфекцию советский и российский актер, народный артист Иван Краско заявил корреспонденту ФАН, что болезнь, наконец, отступила полностью.

«У меня уже есть антитела, я полностью здоров. На следующей неделе мне сделают повторный тест на коронавирус, чтобы проверить на всякий случай мое здоровье», — рассказал Иван Краско.

Еще осенью после заражения COVID-19 Иван Краско раздумывал, стоит ли возвращаться на сцену. Болезнь протекала тяжело, но стабильно и с положительной динамикой, сообщали врачи. В больницу актер ложиться не стал, объяснив это тем, что дома его душе уютнее, а это сильно помогает в борьбе с коронавирусом. Краско поделился, что в связи с болезнью даже бросил курить.

Знаменитости, еще не вылечившиеся от коронавируса, продолжают бороться с заболеванием. 28 января стало известно, что актер театра и кино Василий Лановой находится в реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Артист попал в больницу в начале января. У Василия Ланового и его супруги диагностировали коронавирус. В этот четверг состояние знаменитости резко ухудшилось. Уровень кислорода в его крови упал. За последние несколько дней Василий Лановой неоднократно сдавал тесты на коронавирус: все результаты оказались отрицательными.