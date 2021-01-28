Донбасс, 28 января. Украинские войска наращивают группировку и количество обстрелов ДНР и ЛНР. Армейские подразделения Киева активно противостоят ОБСЕ. Американское оборудование снова пропало из ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска снова открыли огонь по Луганской Народной Республике, с применением ручных противотанковых гранатометов обстрелян поселок Логвиново. Четыре раза обстреляны населенные пункты Донецкой Народной Республики на всех направлениях обороны. На горловском направлении военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вели огонь по Зайцево из автоматических гранатометов, на донецком направлении огонь из стрелкового оружия по Яковлевке вели подразделения 72-й отдельной механизированной бригады.

На мариупольском направлении с позиций 36-й бригады морской пехоты и 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреляны поселки Ленинское и Петровское соответственно. Огонь велся из гранатометов, орудий боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Также наблюдатели ДНР зафиксировали пять фактов проведения противником инженерных работы на позициях в районе Богдановки. Как отметили в Донецке, проведение инженерных работ на указанном участке является результатом отсутствия реакции со стороны ОБСЕ.

За сутки также раскрыто 25 единиц вооружений и тяжелой техники ВСУ, размещенных в границах зон безопасности, сообщает донецкая разведка. Среди прочего, раскрыты позиции более полутора десятков боевых машин пехоты в Березовом, Дилеевке и Славном, а также вскрыт факт размещения 122-мм гаубицы «Гвоздика» в жилом районе Сергеевки.

Армия Киева активно противостоит ОБСЕ

С целью не дать наблюдателям ОБСЕ зафиксировать нарушения украинской стороной Минских соглашений украинские силовики активно применяют станции радиоэлектронной борьбы. По линии штаба Операции объединенных сил (ООС) дан приказ об усилении работы по подавлению сигналов управления и каналов связи беспилотников миссии, сообщает разведка ДНР.

В дополнение к информации дончан в Народной милиции ЛНР сообщают, что в некоторых передовых частях украинской армии бойцам выплачиваются премии за принудительно посаженные или сбитые беспилотники ОБСЕ. Размер премии доходит до 30 тысяч в пересчете на рубли. На данный момент такая практика сложилась в 14-й отдельной мехбригаде.

Передовые части ВСУ повышают престиж армии

Командующий силовой операцией Киева Владимир Кравченко приказал создать передовым частям Вооруженных сил Украины положительный имидж, сообщает управление Народной милиции ДНР со ссылкой на разведданные. «Армию добрых дел» будут имитировать и затем пускать по ведущим каналам и интернет-СМИ специально обученные военнослужащие в сопровождении съемочных групп украинских пропагандистских телеканалов, таких как «5 канал», чьи активы по данным различных источников принадлежат экс-президенту Украины Петру Порошенко. Курировать процесс создания «армии добрых дел» на экране будут офицеры Центров информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ.

Американское оборудование пропало из ВСУ

Об очередной пропаже американского оборудования в «сильнейшей армии континента» сообщает Народная милиция ЛНР. Четырнадцать радиостанций УКВ-диапазона Falcon, переданных Соединенными Штатами Украине в рамках военной помощи, пропали из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Недостачу выявила прибывшая по поручению штаба оперативно-тактической группировка «Север» для проверки наличия и сохранности военного имущества. Командир 80-й бригады полковник Владимир Шворак приказал начсвязи бригады и комбатам в срочном порядке восполнить некомплект за свой счет.