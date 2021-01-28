Адвокат Жорин рассказал, как жена Ефремова может «вскрыть» банковскую ячейку мужа

Звездный адвокат Сергей Жорин согласился прокомментировать ФАН новую скандальную информацию, касающуюся отбывающего наказание в колонии артиста Михаила Ефремова. Ранее Telegram-каналы сообщили, что нынешняя (пятая по счету) жена Ефремова потребовала отдать ей все деньги, которые супруг от нее спрятал.

Ранее ФАН сообщал, что незадолго до ареста Ефремов все свои накопления обналичил и поместил в банковскую ячейку, доступа к которой жена не имеет. В связи с этим, по данным Telegram-канала Mash, супруга артиста Софья Кругликова якобы посылает к Ефремову в колонию адвокатов с требованием предоставить доступ к деньгам, но тот отказывается. В качестве милой подробности (не знаем — настоящей или прибавленной для красного словца) в заметке говорится, что лишенная денег Кругликова отказалась поддерживать мужа продуктовыми передачами в колонию.

Известный адвокат Сергей Жорин, который многократно разбирался в хитросплетениях отношений российских звезд, предложил для подобной ситуации законный вариант «вскрытия» ячейки без согласия мужа. По словам Жорина, он знает о коллизии в семье Ефремова от журналистов и не уверен, что эти слухи соответствуют действительности. Собеседник ФАН отметил, что информация по поводу денежных дрязг в семье Ефремова вполне может быть чьей-то провокацией, направленной на дискредитацию артиста.

«Когда меня просят о комментарии по подобным вопросам, я всегда начинаю свой ответ со слов: «Если это соответствует действительности», — подчеркнул Жорин в беседе с Федеральным агентством новостей. — Если речь идет о жене, и то, что находится в ячейке, было заработано Ефремовым за время брака, то как вариант — она может подать на раздел имущества без расторжения брака. В иске нужно будет указать ячейку, добиться, чтобы во время разбирательства из этой ячейки ничего не брали, а потом по суду поделить все, что там находится».

Такая судебная практика есть, она довольно широко распространена, рассказал адвокат.

«Это право граждан, установленное законом. Можно без расторжения брака подавать на алименты, на раздел имущества и так далее. Это происходит достаточно часто, поэтому тут нет какой-то юридической проблемы», — резюмировал Сергей Жорин.

Артист Михаил Ефремов летом прошлого года стал фигурантом дела о смертельном ДТП в Москве. Находясь за рулем в нетрезвом виде, Ефремов спровоцировал аварию, в которой погиб 57-летний Сергей Захаров. Ефремов был признан виновным и проворен к 7,5 года заключения в колонии общего режима. В настоящий момент артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области.