В Госдуме назвали самый безопасный способ путешествия по России во время пандемии

Москва, 28 января. Автотуризм — наиболее безопасный способ путешествия в условиях COVID-19, и сегодня необходимо развивать именно это направление внутреннего туризма в России. Об этом ФАН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Ранее, 22 декабря 2020 года группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борисом Пайкиным внесла законопроект о развитии автотуризма в России. Данный законопроект направлен на то, чтобы реализовать автотуристский потенциал России и придать импульс для развития въездного и внутреннего туризма. По словам депутата Сергея Кривоносова, это вид туризма в данный момент является приоритетным.

Парламентарий охарактеризовал наиболее значимые положения законопроекта.

«Мы сейчас этим законопроектом вносим предложения о том, чтобы появилась классификация кемпингов, и чтобы туристы заранее знали, какой уровень сервиса в каких точках их ждет, и понимали, что они не будут разочарованы, — сообщил Кривоносов. — Законопроект также предусматривает меры, направленные на повышение требований к обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса».

Развитие автотуризма не ограничивается законодательными инициативами — парламентарий рассказал ФАН о программе «Автотурист — дорога на юг», разработанном Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Союз развития туризма в РФ». Кривоносов, являющийся председателем правления этой организации, объяснил идею данной инициативы.

«В проекте «Автотурист — дорога на юг» семь российских регионов [Москва, Московская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край] объединяются для того, чтобы было комфортно, безопасно отдыхать по дороге на юг в разных регионах нашей страны, — сообщил депутат. — Когда семья может брать в аренду автодом, безопасно путешествовать, лишний раз ни с кем не соприкасаясь».

По мнению парламентария, развитие автомобильного туризма в России немыслимо без создания качественной инфраструктуры.

«Мы создаем сейчас условия для того, чтобы государство поддерживало такие проекты, — отметил Кривоносов. — Нужно привлекать инвестиции для развития инфраструктуры: кемпинги, придорожные сервисы, мотели».

Ранее эксперты по туризму подчеркнули безопасность отдыха в России на фоне мировой пандемии коронавируса.