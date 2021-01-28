В РОЦИТ назвали самый безопасный интернет-ресурс для хранения персональных данных

28 февраля отмечается Международный день защиты персональных данных, в некоторых странах его называют Днем конфиденциальности. Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), эксперт в области современных коммуникационных систем и технологий Сергей Гребенников рассказал ФАН, какие проблемы в области защиты персональных данных в Интернете существуют сегодня, почему коммерческие организации не заботятся о безопасности своих пользователей и есть ли хотя бы один ресурс, где можно не переживать о сохранении конфиденциальности личной информации.

Сергей Гребенников заявил, что основная причина утечки персональных данных пользователя — это галочки в окошке согласия на обработку личной информации. Эксперт подчеркнул, что большинство людей пролистывает условия и соглашается, не задумываясь.

«С точки зрения безопасности данных пользователей, самая главная проблема — это незнание того, что такое персональные данные. Люди ставят галочку в окошке согласия на обработку персональных данных, но никогда не задумываются, что содержится в пользовательском соглашении. Там прописано на самом деле много чего интересного. Когда вы разрешаете организации использовать ваши персональные данные, вы не знаете, куда они пойдут», — отметил специалист.

По мнению Сергея Гребенникова, пользователь, соглашающийся на обработку данных в коммерческих организациях, находится не в самых лучших условиях. Специалист рассказал, что так сервисы действуют лишь в одностороннем порядке, не заботясь о безопасности информации людей, пользующихся их услугами.

«Если мы не поставим эту галочку, то никакие услуги на этом ресурсе мы получить не сможем. Такие крупные организации, как Facebook, Google, «Яндекс», действуют в одностороннем порядке. Это поменять нельзя. С этим как раз многие эксперты спорят и думают, как это решить. Я думаю, в самое ближайшее время будет унифицировано пользовательское соглашение: что могут и не могут туда вписывать компании, с чем можно согласиться пользователю, с чем — нельзя. Пока мы находимся на этапе саморегулирования этого вопроса. Если это не поможет, то придется вводить соответствующий закон по этому направлению», — заявил собеседник ФАН.

Эксперт в области современных коммуникационных систем и технологий назвал наиболее безопасные интернет-площадки для хранения личных данных. По его словам, лучше всего доверять государственным организациям, поскольку для них сохранение конфиденциальности данных пользователей стоит на первом месте.