В РОЦИТ назвали самый безопасный интернет-ресурс для хранения персональных данных

28 февраля отмечается Международный день защиты персональных данных, в некоторых странах его называют Днем конфиденциальности. Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), эксперт в области современных коммуникационных систем и технологий Сергей Гребенников рассказал ФАН, какие проблемы в области защиты персональных данных в Интернете существуют сегодня, почему коммерческие организации не заботятся о безопасности своих пользователей и есть ли хотя бы один ресурс, где можно не переживать о сохранении конфиденциальности личной информации.
Сергей Гребенников заявил, что основная причина утечки персональных данных пользователя — это галочки в окошке согласия на обработку личной информации. Эксперт подчеркнул, что большинство людей пролистывает условия и соглашается, не задумываясь.
«С точки зрения безопасности данных пользователей, самая главная проблема — это незнание того, что такое персональные данные. Люди ставят галочку в окошке согласия на обработку персональных данных, но никогда не задумываются, что содержится в пользовательском соглашении. Там прописано на самом деле много чего интересного. Когда вы разрешаете организации использовать ваши персональные данные, вы не знаете, куда они пойдут», — отметил специалист.
По мнению Сергея Гребенникова, пользователь, соглашающийся на обработку данных в коммерческих организациях, находится не в самых лучших условиях. Специалист рассказал, что так сервисы действуют лишь в одностороннем порядке, не заботясь о безопасности информации людей, пользующихся их услугами.
«Если мы не поставим эту галочку, то никакие услуги на этом ресурсе мы получить не сможем. Такие крупные организации, как Facebook, Google, «Яндекс», действуют в одностороннем порядке. Это поменять нельзя. С этим как раз многие эксперты спорят и думают, как это решить. Я думаю, в самое ближайшее время будет унифицировано пользовательское соглашение: что могут и не могут туда вписывать компании, с чем можно согласиться пользователю, с чем — нельзя. Пока мы находимся на этапе саморегулирования этого вопроса. Если это не поможет, то придется вводить соответствующий закон по этому направлению», — заявил собеседник ФАН.
Эксперт в области современных коммуникационных систем и технологий назвал наиболее безопасные интернет-площадки для хранения личных данных. По его словам, лучше всего доверять государственным организациям, поскольку для них сохранение конфиденциальности данных пользователей стоит на первом месте.
«Самыми безопасными являются государственные порталы, например, портал Госуслуг. Когда он создавался, большое внимание уделялось именно безопасности. Это связано с тем, что как только произойдет какая-то минимальная утечка информации из портала Госуслуг, то доверие граждан тут же пропадет. Когда происходит утечка данных у крупных корпораций, почему-то считается, что это абсолютно нормально. Для коммерческих структур забота о данных пользователей не считается настолько важной, к сожалению», — пояснил Сергей Гребенников.