Жительница Красноярска может подать в суд на кондуктора, вытолкнувшего ее из автобуса

Жительница Красноярска, которую агрессивно вытолкнула кондуктор из автобуса из-за отсутствия защитной маски на лице, в праве обратиться к правоохранителям. Юрист, адвокат Андрей Некрасов в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, правомерен ли отказ транспортных компаний и их представителей перевозить пассажиров без средств индивидуальной защиты на лице.

Недавно в Красноярске произошел вопиющий случай. Кондуктор в буквальном смысле пинала ногами пожилую жительницу города, пытаясь выгнать ее из салона автобуса из-за того, что та была без защитной маски. Видео с произошедшим мгновенно разлетелось по Сети. Стоит отметить, что с введением ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса подобный случай агрессивного обращения с гражданами не единственный. Кто прав в такой ситуации, помог разобраться Андрей Некрасов.

«Боюсь, что действия кондукторов, которые высаживают пассажиров из общественного транспорта без наличия защитной маски на лице — правомерны. Но другое дело, какими методами решается спорная ситуация. По введенным нормам Роспотребнадзора пассажирам нужно находится в средствах индивидуальной защиты», — говорит юрист.

По словам специалиста в области гражданского права, если пассажира высадили из транспорта из-за отсутствия СИЗов, даже при обращении в суд у него нет особой перспективы выиграть дело, потому что действия транспортных компаний законны, даже если оплачен проезд.

«Это федеральные, региональные нормы, а транспортные компании им просто подчиняются. Это не их правила. Гражданин должен следовать указаниям Роспотребнадзора», — говорит Некрасов.

Однако в случае агрессивного обращения и, более того, рукоприкладства, пассажир может обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав.

«Отсутствие маски на лице — не повод причинять вред здоровью, наносить побои. Конечно, нужно собирать доказательства, обращаться в правоохранительные органы. И в этом случае можно требовать компенсацию морального вреда и при необходимости возмещение затрат на поправку здоровья», — подытожил эксперт.

На данный момент пострадавшую пассажирку из Красноярска разыскивает администрация города. А вот руководство красноярского транспортного предприятия начало проверку в отношении своего оскандалившегося кондуктора, но пока ее увольнять не планируют.