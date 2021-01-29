Названа возможная причина увольнения главы Комитета цифрового развития Курска

Курск, 28 января. В региональном Доме Советов сообщили об увольнении по собственному желанию председателя Комитета цифрового развития и связи Курской области Виктора Веревкина. В интервью с ФАН общественник Роман Алехин прокомментировал ситуацию.

Стало известно, что теперь исполнять обязанности экс-председателя будет его заместитель — начальник управления информационной безопасности и связи Владимир Зимовцев.

«Я думаю, что увольнение связано с расследованием активиста Владимира Синельникова и журналистов «КурскТВ» по закупкам, связанными с IT и прокладкой сетей для администрации Курской области. Насколько мне известно расследованием заинтересовались еще и правоохранительные органы», — предполагает собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение о продлении работы общепита на выходных до часу ночи при условии соблюдения ограничительных мер из-за коронавируса. Однако запрет на функционирование караоке-баров, ночных клубов и проведение концертов остаются под запретом.