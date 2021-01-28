Финансовая помощь сделала Юдину зависимой от оппозиционных медиатехнологов

Инцидент с жительницей Ленобласти Маргаритой Юдиной привлек к себе не только внимание общественности, но и медиатехнологов, которые предпринимают попытки сделать из женщины «сакральный идол» и символ протеста. Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов в комментарии ФАН отметил, что таким образом организаторы митингов подогревают интерес к незаконным акциям.

После инцидента с сотрудником ОМОНа Маргарита Юдина попала под пристальное внимание СМИ и общественности. Россияне следили за реакцией женщины, перед которой на следующий день извинился полицейский, ударивший ее ногой. Юдина заявила, что не имеет к нему претензий, однако уже на следующий день изменила позицию. Потерпевшая заявила, что в другом случае не приняла бы извинения, пока Алексей Навальный не будет выпущен на свободу.

Такая резкая смена риторики со стороны женщины, ранее не причастной к политической жизни страны, может говорить о том, что с Юдиной работают медиатехнологи, цель которых — подогреть интерес общественности к незаконным митингам. Таким мнением поделился доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Совершенно очевидно, что мы видим, что организаторы незаконных акций судорожно ищут поводы и пиар-ходы, которые позволят продлить привлекательность проекта для широких масс людей», — заявил он в комментарии Федеральному агентству новостей.

Чтобы найти признаки «обработки» Юдиной неизвестными медиатехнологами, необходимо восстановить всю последовательность событий, начиная с незаконной акции 23 января, а также разобрать некоторые слова пострадавшей. Помимо этого, пристального внимания заслуживает работа с ней НКО «Команда 29».

Серия событий

В субботу, 23 января, в ряде городов России прошли незаконные акции, организованные «Фондом борьбы с коррупцией», который признан иностранным агентом. Митинги состоялись и в Петербурге. Кроме беспорядков и проявления насилия в адрес сотрудников правоохранительных органов, внимание общественности привлек инцидент с жительницей Ленинградской области Маргаритой Юдиной. Как следует из опубликованного в Сети видео, женщина пришла на незаконный митинг, однако стояла в стороне от основной массы людей. В какой-то момент мимо нее проходили сотрудники ОМОНа, задержавшие одного из участников акции. Юдина встала на пути полицейских, попросив их аккуратнее обращаться с задержанным. По неизвестным причинам один из представителей правопорядка ударил женщину ногой в живот, из-за чего та упала на асфальт. Петербуржцы, находившиеся рядом, оказали Юдиной первую помощь, после чего ее доставили в ближайшее медотделение на Московском вокзале. Далее Юдину поместили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Когда состояние женщины нормализировалось, 24 января с извинениями от лица всего личного состава к ней пришел полковник МВД Сергей Музыка, а позднее — сотрудник ОМОНа, вероятно, ударивший Юдину ногой. Из СМИ стало известно, что пострадавшая приняла извинения обоих представителей правопорядка и сообщила об отсутствии к ним претензий.

В понедельник, 25 января, издание 47news опубликовало интервью с Маргаритой Юдиной, из которого стало известно, что женщина проживает в Луге Ленинградской области в небольшом частном доме и воспитывает троих детей. При этом на нее оформлены два кредита — по 60 тысяч каждый, а ежемесячный доход на четырех человек составляет 10 тысяч рублей.

Она заявила, что на незаконный митинг пришла по ряду причину, в которые не входил Алексей Навальный, хотя цель акции — потребовать его освобождения. По словам Юдиной, ее беспокоят «деградация медицины» и телевидение.

«Моя позиция — смена людоедства. На бытовом уровне — обнищание людей, из актуального — деградация медицины. Но самое страшное — это телевизор», — рассказала она 47news.

В этом же интервью Юдина заявила, что передумала по поводу ситуации с сотрудником ОМОНа. Если бы такая возможность представилась, не приняла бы извинений до освобождения Алексея Навального и «всех политзаключенных».

«Вообще, я человек мягкий — простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: «Когда всех политзаключенных выпустите, и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», — заявила Юдина.

Помощь НКО

В день публикации интервью Юдиной на 47news НКО «Команда 29» заявила, что собирается представлять интересы пострадавшей, оказывая ей юридическую помощь. Кроме того, стало известно о начале сбора средств на погашение кредита женщины. В среду, 27 января, «Команда 29» сообщила о сборе более чем 166 тысяч рублей. Эти средства пойдут на погашение кредитной задолженности, а остаток будет направлен в качестве материальной помощи семье Юдиной.

В этот же день в НКО сообщили, что продолжат собирать деньги в пользу Юдиной. Средства пойдут на оплату лечения, материальную поддержку семьи и расходы, связанные с ведением дела в суде.

Сама Юдина ранее не участвовала в политической жизни страны и о посещении митингов, санкционированных или нет, не сообщала. Опираясь на ее прошлые показания, заявления о свободе политзаключенных могут указывать на работу с ней медиатехнологов. В пользу этого говорят и слова о стаканчиках, брошенных в полицейских, с которых начался разговор Юдиной с «Новой газетой». Значение слова «политзаключенный», как и то, что в полицейских летом 2019 года бросали стаканчики, указывает на владение человеком политической повестки, а пострадавшая ею не интересовалась.

Карнаухов подчеркнул, что медиатехнологи выбрали Юдину по ряду причин, подчеркнув, что для организаторов митингов женщина — идеальный кандидат для культивирования ненависти.

«Единственным мотивом, который можно использовать для выведения людей на улицы, является ненависть и разные формы трансформации ненависти. В этой связи фигура Юдиной избрана не случайно, потому что она представляет собой образ усредненного человека — одинокая женщина, которая растит детей, пенсионного возраста, оппозиционно настроенная, обвешанная кредитами», — отметил Карнаухов.

Выгоду в этой ситуации могут извлечь обе стороны: Юдина получит финансовую поддержку, сможет решить свои проблемы, а технологи сделают из нее «сакральный идол», который можно использовать для подогрева интереса к незаконным акциям и участия в них.

«Фактически, взяв Юдину в качестве идеальной модели, они показывают, что сейчас может быть с человеком, если он встает на путь протеста. Его кредиты погашаются, он становится известен, решаются его личные проблемы и так далее. Это привлекательный социальный лифт. Такое публичное погашение долгов означает, что именно ее сейчас выбирают в качестве того инструмента, который обычно во время организации митингов называется «сакральной жертвой». Здесь же мы говорим не о «сакральной жертве», а о некоем «сакральном идоле», символе протеста, который из нее пытаются сделать», — резюмировал Карнаухов.

Стечение обстоятельств

Маргарита Юдина волею случая оказалась в тяжелой ситуации. Ее участие в несанкционированной акции привело к проблемам со здоровьем и пристальному вниманию прессы к ее персоне, с одной стороны. С другой — в ее жизнь вмешались технологи, работающие над созданием из Юдиной образа «идола протеста» с целью взращивания ненависти россиян к действующей власти.

На деле же Юдина — жертва ряда случайностей, когда по неизвестным причинам ее ударил ногой сотрудник ОМОНа. Вполне вероятно, что извинений со стороны представителя правопорядка недостаточно, однако о степени его вины должны говорить соответствующие органы. Использование же обычного человека как инструмента в целях радикализации обстановки в стране медиатехнологами говорит об их полной беспринципности и отсутствии каких-либо моральных устоев.