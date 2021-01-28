Чего ждать от новых протестов в Ливане

В армии Ливана объявили о том, что в результате нападения протестующих в городе Триполи был ранен 31 солдат. Военнослужащих закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Ущерб также нанесен военной технике и оборудованию.

По данным Ливанского общества Красного Креста, в столкновениях на севере страны ранено более 80 человек, 15 из них потребовалась срочная госпитализация. Остальным оказали помощь на месте. По другим данным, в беспорядках пострадали свыше 200 ливанцев. Есть и погибшие. Одного нашли на парковке. Сначала распространялась информация о самоубийстве мужчины средних лет, но затем в социальных сетях появилась запись с камер наблюдения, на которой видно, что, когда молодой человек прятался за автомобилем, он уже был серьезно ранен.

Другой погибший — 30-летний Омар Тайба. По словам родственников, он не участвовал в беспорядках, но находился поблизости. С травмой спины его доставили в больницу и прооперировали, но Тайба не выжил.

За организацию массовых беспорядков, вандализм и нападение на силовиков были арестованы десятки бунтарей. И аресты продолжаются.

О протесте

Волнения в Ливане, и в особенности в Триполи, длятся не первый день. На сей раз причина в недовольстве населения по поводу карантинных мер, введенных правительством из-за роста числа заболевших коронавирусом. Так называемое чрезвычайное санитарное положение продлится до 8 февраля. Открытыми остаются объекты жизнеобеспечения и здравоохранения. Продолжат работу и службы доставки продуктов. Однако комендантский час серьезно угрожает и без того обнищавшим ливанцам полным банкротством, даже несмотря на обещания властей выплатить компенсации и финансово поддержать малоимущих.

Больше всего страдает малый и средний бизнес. В 2020 году на фоне затяжного экономического кризиса, усугубленного пандемией и взрывом в порту Бейрута, уровень безработицы зашкалил, и более половины ливанского населения оказалось за чертой бедности.

Надо сказать, что жители Триполи и до карантина считались самыми яростными демонстрантами в Ливане. Все потому, что они самые бедные и бесправные. А многие из них еще и радикально религиозные, то есть чувство справедливости обострено до предела. Местные говорят, что у них попросту не осталось ничего, что могло бы помочь им переждать очередной локдаун. Люди считают, что власть поставила их перед страшным выбором — умереть от голода или от COVID-19.

Ливанцы видят один выход из сложившейся ситуации — протестовать. Некоторые дошли до такой степени отчаяния, что решили перейти от камней к гранатам. Например, ночью митингующие попытались поджечь вход во Дворец правосудия. Когда силовики начали вытеснять хулиганов, те запустили в солдат самодельные гранаты. В результате несколько военнослужащих увезли в больницу в критическом состоянии.

Далее митингующие блокировали дороги горящими покрышками, строили баррикады, запасались булыжниками и коктейлями Молотова. Некоторые демонстранты организовали пешие марши по центральным улицам города с остановками у домов членов парламента.

Центральной же зоной протеста еще с позапрошлого года считается площадь Абдул Хамида Карами, превратившаяся за это время в настоящее поле брани. В конце концов, в центр Триполи к зданию мэрии были стянуты дополнительные армейские подразделения, чтобы взять район под полный контроль. Тем не менее в переулках протесты продолжаются, а кордон будут пытаться прорвать, уверены в полиции города.

Итого

Спустя год острейшей экономической нестабильности и политического вакуума Ливан оказался на грани настоящего гуманитарного кризиса. Это чревато еще большим обнищанием населения и массовым оттоком беженцев. А некоторые аналитики говорят, что при таком развитии ситуации недалеко и до новой гражданской войны.

Нельзя забывать и о давлении извне. При президенте Дональде Трампе США наложили санкции на ливанские банки и прочие учреждения, связанные с проиранской партией «Хезболла». К тому же сектантская политическая система в Ливане (разделение власти по религиозному признаку) пока что безальтернативна.

Демонстранты тем временем угрожают новыми протестами. Мол, пока правительство будет преследовать людей вместо того, чтобы прислушиваться к их требованиям, мирного решения конфликта не предвидится. Жители Триполи не вернутся в свои дома голодными.

Кажется, что единственное реальное решение — это финансовая помощь Ливану со стороны других государств, а еще отказ США от санкционного давления. Так что остается только пожелать ливанцам удачи и терпения и наблюдать за действиями администрации Джозефа Байдена.