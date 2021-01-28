Режиссер фильма о Началовой назвал дилетантским выпуск «Док-ток» о певице

Премьера фильма «Подлинная история Юлии Началовой» состоялась в рамках шоу «Док-ток» с Ксенией Собчак на Первом канале. Продюсер и режиссер Андрей Загорский, снимающий полнометражный художественный фильм «Буду рядом» о скончавшейся певице, резко высказался о картине Первого канала.

Первый эпизод фильма «Подлинная история Юлии Началовой» вышел 25 января. В следующие два дня состоялась премьера второй и третьей частей. В съемках фильма приняли участие PR-менеджер и близкая подруга звезды Анна Исаева, родители — Виктор и Таисия Началовы, артисты Ирина Салтыкова, Лариса Долина и Дмитрий Маликов, а также другие знаменитости, знавшие покойную.

По словам Загорского, структура программы «Док-ток» оказалась неплохой, но ничем не выделялась на фоне других выпусков шоу.

«Что касается якобы фильма «Подлинная история Юлии Началовой», то я более года назад выразил свое мнение, что нельзя в серьезную картину о такой личности, как Юлия, брать актеров, известных всем по персонажам телеканала ТНТ. Это же не юмористический сериал!» — возмутился режиссер в комментарии ФАН.

Загорский считает, что семья и друзья Юлии изначально были введены в заблуждение относительно итога данной работы. Он напомнил, что фильм должен был выйти на Первом канале еще год назад, но помешала пандемия.

«В январе 2020 года мы обсуждали эту работу с подругой Юлии Леной Метлюк, которая была на закрытом показе. Сказать, что она была в шоке, — ничего не сказать», — отметил продюсер.

Загорский признался, что рад тому, что не спешил с выходом полнометражной киноленты «Буду рядом» и не совершил необдуманных действий. По его словам, он хотел дождаться премьеры Первого канала, чтобы понять, чего уж точно не должно быть в его фильме.

«То, что было показано, — дилетантство. Иначе и не назовешь», — заключил Загорский.

Что касается картины «Буду рядом», то в настоящий момент фильм находится на заключительной стадии.

«Я думаю, картина «Буду рядом» выйдет в тот момент, когда утихнут все страсти. И это будет бомба. Я изначально говорил, что лично я снимаю полнометражный художественный фильм о доброй, светлой и талантливой девочке», — добавил продюсер.

Загорский признался, что также в его планах — съемки фильма «Патриарх». Сценарий к фильму он написал во время самоизоляции. Пока неясно, какая из картин выйдет первой, сообщил он.

Юлия Началова ушла из жизни на 39-м году жизни в марте 2019 года. Причиной ее смерти стало заражение крови. Генеральный менеджер исполнительницы Анна Исаева огласила результаты вскрытия. В середине марта Началову госпитализировали в одну из столичных клиник, но спустя несколько дней перевели в другую. Врачи диагностировали у артистки гангрену ноги и подагру. Похороны Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в российской столице.