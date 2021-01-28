Врач-педиатр рассказала, зачем после вакцинации носить маску

Вакцинация по всей России идет полным ходом, статистика по коронавирусу каждый день информирует о том, что количество заболевших идет на спад.

В Минздраве заявили о необходимости носить медицинскую маску даже после вакцинации.

Корреспондент ФАН поговорил с кандидатом медицинских наук, руководителем Центра формирования здорового образа жизни, врачом-педиатром Ириной Добрецовой и узнал, зачем уже привившимся россиянам продолжать носить маски.

«На сегодняшний день мы говорим о вакцине «Спутник V». Результаты показывают 92%, что вы не заболеете. Мы понимаем, что исследования еще идут», — объяснила врач.

Ирина Добрецова рассказала, что будет сформирована группа из 30-40 тысяч добровольцев, которые уже вакцинировались. Они войдут в контакт с коронавирусной инфекцией. После испытаний станет понятно, можно заразиться повторно или нет.

«Есть вероятность, что привившийся человек может заболеть, но в легкой степени. Однако есть 100-процентная гарантия, что он не заболеет в тяжелой форме и не умрет», — рассказала собеседница ФАН.

Врач советует носить маски, потому что без данного исследования нет уверенности, что человек не заболеет еще раз. Также она рассказала о необходимости носить маски тем, у кого ослаблено здоровье, даже если они вакцинировались.

«Не во всех случаях может сформироваться иммунитет против коронавирусной инфекции, например, у тех же больных онкологией», — объяснила руководитель Центра формирования здорового образа жизни.

Ирина Добрецова уверена, что через два или три месяца появятся данные, которые расскажут нам, если ли вероятность заразиться повторно.