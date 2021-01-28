Польский журналист подал иск о клевете к «Досье» Ходорковского и «Эху Москвы»

Польский журналист Мачей Вишневский может оказаться на скамье подсудимых из-за фейка «Центра «Досье» о его работе на российские спецслужбы, поддержанного «Эхо Москвы», и антироссийских настроений в самой Польше. Для защиты своих прав мужчина обратился с иском в суд РФ к указанным изданиям, требуя опровержения публикаций и уплаты компенсации за моральный вред в размере 2 млн рублей.

«Центр «Досье» Михаила Ходорковского 25 ноября опубликовал на своем ресурсе шестую часть из цикла материалов «Как Кремль вмешивается во внутреннюю политику соседних стран», повествующего о существовании некой «прибалтийской сети». В статье заявлено, что членом сети якобы является польский журналист Мачей Вишневский. Также был опубликован паспорт гражданина Польши с российскими визами. Фактически «Досье» обвинило иностранного гражданина в работе на российские спецслужбы. Материал был также размещен на сайте «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

На размещенный материал отреагировал сам Мачей Вишневский после того, как в Польше с ним прекратили сотрудничество местные СМИ, а в прессе появились публикации о нем как о пророссийском журналисте. Более того, работодатели стали всерьез намекать на подозрения в шпионаже в интересах РФ.

В виду сложившейся ситуации Вишневский обратился за защитой своих прав в РФ, подав против «Досье» Ходорковского и «Эхо Москвы» иск в Пресненский суд Москвы с требованием опровергнуть клеветнические материалы и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2 млн рублей. Иск зарегистрирован 22 января 2021 года.

В беседе с корреспондентом издания «Телескоп» Мачей Вишневский объяснил, почему считает обвинения, являющиеся ложью, серьезными, а подачу иска — важной для своей защиты. По словам журналиста, в Польше сильны русофобские настроения, в том числе на официальном уровне. А потому даже необоснованные обвинения через СМИ могут привести к серьезным последствиям.

«Достаточно даже необоснованного обвинения через любое СМИ, чтобы я мог опасаться людей в штатском. Тут шутки заканчиваются. Есть границы, которые журналист переходить не имеет права», — отметил Вишневский.

Высока вероятность, что материал медиа Ходорковского попадет к сотрудникам польских спецслужб, в следствие чего Вишневского могут закрыть в СИЗО без особого разбора для выяснения обстоятельств. И уже под арестом придется доказывать свою невиновность, что может затянуться на годы. Журналист отметил, что в польской практике такие прецеденты уже были.

«Примером тому служит судьба господина Матеуша Пискорского, который три года сидел без доказательств и без суда в СИЗО по каким-то выдуманным обвинениям», — подчеркнул поляк.

В интервью СМИ польский журналист отметил, что факт публикации у него вызвал шок и непонимание — как журналисты могли опубликовать фейк, который может привести его к немотивированному тюремному заключению. В виду обращения за защитой Вишневский подчеркнул, что знает о связях и влиянии Ходорковского, который может обрушить на него волну критики через либеральные польские и российские СМИ или использовать иные приемы давления, однако он надеется на справедливость российского суда. При этом журналист подчеркнул, что уважение и доверие к Алексею Венедиктову пошатнулось.

Напомним, регулярно «Досье» критикуется за публикацию недостоверных данных и голословные обвинения. В частности, «Досье» обвиняли в дезинформации относительно ситуации с коронавирусом в России.