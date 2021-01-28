ФСИН сообщила о многочисленных нарушениях Алексея Навального

Москва, 28 января. Блогер Алексей Навальный множество раз нарушал правила условного срока. Информацию сообщила глава Управления Федеральной службы исполнения наказаний Елена Коробкова.

Он не соблюдал предписания как до лечения в Берлине, так и после. Навальный минимум шесть раз пропустил регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции. Он обязан был отмечаться в установленные дни, сказала Коробкова.

В связи с многочисленными нарушениями ФСИН обратилась в суд, чтобы блогеру заменили условный срок на реальный. При этом период его лечения не учитывался.

Федеральное агентство новостей информировало, что судебное заседание по этому вопросу пройдет 29 января. Сейчас Навальный находится в СИЗО.