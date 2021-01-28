Директор театра имени Вахтангова рассказал о работе Василия Ланового до болезни

Москва, 28 января. Последствия коронавируса стали причиной перевода актера Василия Ланового в реанимацию. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Василий Семенович находится в реанимации под наблюдением врачей. Вчера вечером ему стало плохо. Последствия COVID-19. Будем ждать новостей из больницы», — сообщил Кирилл Крок.

Кроме того, он рассказал о том, как проходила работа актера до болезни.

«До того, как Василий Семенович заболел коронавирусом, он участвовал во всех спектаклях. Каждый день был в театре», — отметил собеседник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что народного артиста и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с COVID-19 в начале января. Сегодня стало известно, что состояние актера резко ухудшилось. У него упал уровень сатурации. Отмечается, что за последние дни он сдал несколько тестов на коронавирус. Все они дали отрицательный результат. Супруга Василия Ланового уже полностью выздоровела.