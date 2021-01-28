Скандал в Эквадоре: главу Минздрава поймали на махинациях с вакциной от коронавируса

Кито, 28 января. Министр здравоохранения Эквадора может отправиться в отставку из-за махинаций с вакцинами от COVID-19. Парламент единогласно проголосовал за увольнение Хуана Карлоса Севальоса, сообщает El Deber.

Заботливый сын

Кардиолог Севальос занял министерский пост в марте 2020 года, когда эпидемия нового коронавируса только начиналась в Эквадоре и система здравоохранения в портовом городе Гуаякиль оказалась на грани коллапса из-за потока новых заболевших и смертей.

В начале 2021 года министр объявил о прибытии вакцины от Pfizer и начале вакцинации населения. Почти сразу стало известно, что Севальос распорядился отправить полученные 21 января вакцины не в общественные клиники, а в частный медицинский центр для престарелых в Кито — там проживает его пожилая мать, которая смогла получить защиту от COVID-19 одной из первых в стране. Глава Минздрава лично явился в клинику, чтобы проконтролировать вакцинацию, пишут СМИ.

Surprise in Ecuador when its health minister Juan Carlos Zeballos announces in Germany the improvements in the situation in his country, while hospitals continue to collapse due to the pandemic. Meanwhile, the minister signs a cooperation agreement to receive German aid. pic.twitter.com/6ieWYiDObb — gregsanz (@Abocar21) September 4, 2020

Депутатов Национальной ассамблеи Эквадора такое откровенное кумовство привело в ярость: министра вызвали, чтобы он дал отчет перед парламентской Комиссией по здравоохранению. Хуан Севальос не смутился: в интервью El Comercio он заявил, что приехал в госпиталь «как врач, министр и сын» и не собирается уходить с поста из-за недовольства омбудсменов. По словам главы Минздрава, граждане страны все равно получают прививки, «и неважно, в частных клиниках или государственных».

«Врачи и пациенты геронтологических клиник по всей стране тоже имеют право получить вакцину, — заявил Севальос в интервью, — не только обычные люди!»

Вакцинное кумовство

Парламент Эквадора оценил слова министра по достоинству: депутаты единогласно (121 голос «за» и четверо воздержавшихся) проголосовали за отставку Севальоса, который предпочел позаботиться о матери, а не о народе.

Однако у чиновника немедленно нашлись защитники на самом верху: пресс-секретарь президента Ленина Морено, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне, заявила, что министр пользуется полным доверием главы государства и всего кабмина.

«Мы все хотим, чтобы наши близкие получили прививку. Люди в Эквадоре должны понять — мы все ее получим, просто некоторых вакцинируют в первую очередь, это не зависит от личных отношений», — заявила глава пресс-службы Кариадад Вела.

Ранее Севальоса раскритиковали за подготовку плана по вакцинации: глава Эквадорского института социального страхования Хорхе Уатед рассказал, что сотрудники администрации соцстраха получили прививки, хотя вовсе не занимаются борьбой с коронавирусом на переднем краю. Чиновники были уволены, а Уатед анонсировал расследование, которое должно выяснить, как готовились списки на вакцинацию.

Эпидемия в Эквадоре

Эпидемия коронавируса в Эквадоре продолжается с марта 2020 года. В стране с населением в 17,6 млн человек на 26 января было зарегистрировано 242 146 случаев заболевания COVID-19 и 14 668 смертельных исходов болезни. Особенно пострадал портовый Гуаякиль, куда вирус привезли из Испании. По данным СМИ, реальная смертность куда выше: в апреле 2020 года The New York Times, проанализировав показатели смертности в стране, утверждали, что показатели смертности в 15 раз выше заявленных официально Минздравом под началом Хуана Севальоса.

Кампания по вакцинации в стране только началась — первые 8000 доз вакцины от Pfizer были доставлены в страну 21 января. По словам министра здравоохранения, к 25 января первую дозу прививки получили 2000 человек. Еще 78 тысяч доз заказанной вакцины должны прибыть в страну до конца февраля.