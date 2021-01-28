Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка
  /  Обновлено: 

Скандал в Эквадоре: главу Минздрава поймали на махинациях с вакциной от коронавируса

Скандал в Эквадоре: главу Минздрава поймали на махинациях с вакциной от коронавируса

Кито, 28 января. Министр здравоохранения Эквадора может отправиться в отставку из-за махинаций с вакцинами от COVID-19. Парламент единогласно проголосовал за увольнение Хуана Карлоса Севальоса, сообщает El Deber.

Заботливый сын

Кардиолог Севальос занял министерский пост в марте 2020 года, когда эпидемия нового коронавируса только начиналась в Эквадоре и система здравоохранения в портовом городе Гуаякиль оказалась на грани коллапса из-за потока новых заболевших и смертей.

В начале 2021 года министр объявил о прибытии вакцины от Pfizer и начале вакцинации населения. Почти сразу стало известно, что Севальос распорядился отправить полученные 21 января вакцины не в общественные клиники, а в частный медицинский центр для престарелых в Кито — там проживает его пожилая мать, которая смогла получить защиту от COVID-19 одной из первых в стране. Глава Минздрава лично явился в клинику, чтобы проконтролировать вакцинацию, пишут СМИ.

Депутатов Национальной ассамблеи Эквадора такое откровенное кумовство привело в ярость: министра вызвали, чтобы он дал отчет перед парламентской Комиссией по здравоохранению. Хуан Севальос не смутился: в интервью El Comercio он заявил, что приехал в госпиталь «как врач, министр и сын» и не собирается уходить с поста из-за недовольства омбудсменов. По словам главы Минздрава, граждане страны все равно получают прививки, «и неважно, в частных клиниках или государственных».

«Врачи и пациенты геронтологических клиник по всей стране тоже имеют право получить вакцину, — заявил Севальос в интервью, — не только обычные люди!»

Вакцинное кумовство

Парламент Эквадора оценил слова министра по достоинству: депутаты единогласно (121 голос «за» и четверо воздержавшихся) проголосовали за отставку Севальоса, который предпочел позаботиться о матери, а не о народе.

Парламент Эквадора

Однако у чиновника немедленно нашлись защитники на самом верху: пресс-секретарь президента Ленина Морено, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне, заявила, что министр пользуется полным доверием главы государства и всего кабмина.

«Мы все хотим, чтобы наши близкие получили прививку. Люди в Эквадоре должны понять — мы все ее получим, просто некоторых вакцинируют в первую очередь, это не зависит от личных отношений», — заявила глава пресс-службы Кариадад Вела.

Ранее Севальоса раскритиковали за подготовку плана по вакцинации: глава Эквадорского института социального страхования Хорхе Уатед рассказал, что сотрудники администрации соцстраха получили прививки, хотя вовсе не занимаются борьбой с коронавирусом на переднем краю. Чиновники были уволены, а Уатед анонсировал расследование, которое должно выяснить, как готовились списки на вакцинацию.

Эпидемия в Эквадоре

Эпидемия коронавируса в Эквадоре продолжается с марта 2020 года. В стране с населением в 17,6 млн человек на 26 января было зарегистрировано 242 146 случаев заболевания COVID-19 и 14 668 смертельных исходов болезни. Особенно пострадал портовый Гуаякиль, куда вирус привезли из Испании. По данным СМИ, реальная смертность куда выше: в апреле 2020 года The New York Times, проанализировав показатели смертности в стране, утверждали, что показатели смертности в 15 раз выше заявленных официально Минздравом под началом Хуана Севальоса.

Кампания по вакцинации в стране только началась — первые 8000 доз вакцины от Pfizer были доставлены в страну 21 января. По словам министра здравоохранения, к 25 января первую дозу прививки получили 2000 человек. Еще 78 тысяч доз заказанной вакцины должны прибыть в страну до конца февраля.

Новости партнеров