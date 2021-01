Скандал в Эквадоре: главу Минздрава поймали на махинациях с вакциной от коронавируса

Кито, 28 января. Министр здравоохранения Эквадора может отправиться в отставку из-за махинаций с вакцинами от COVID-19. Парламент единогласно проголосовал за увольнение Хуана Карлоса Севальоса, сообщает El Deber.

Кардиолог Севальос занял министерский пост в марте 2020 года, когда эпидемия нового коронавируса только начиналась в Эквадоре и система здравоохранения в портовом городе Гуаякиль оказалась на грани коллапса из-за потока новых заболевших и смертей.

В начале 2021 года министр объявил о прибытии вакцины от Pfizer и начале вакцинации населения. Почти сразу стало известно, что Севальос распорядился отправить полученные 21 января вакцины не в общественные клиники, а в частный медицинский центр для престарелых в Кито — там проживает его пожилая мать, которая смогла получить защиту от COVID-19 одной из первых в стране. Глава Минздрава лично явился в клинику, чтобы проконтролировать вакцинацию, пишут СМИ.

