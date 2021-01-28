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Экономист рассказал, как новый закон об индексации пенсий повысит уровень жизни

Экономист рассказал, как новый закон об индексации пенсий повысит уровень жизни

Государство усиливает на глазах социальный вектор развития, и поддержка незащищенных слоев населения, тем более пенсионеров, теперь включена в короткий список ключевых приоритетов в развитии страны. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономический аналитик, топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Индексация всех пенсий

В Государственную думу был внесен законопроект об индексации всех пенсий. В текущем году размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится на 6,1%. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции», — заявил он.

Экономист рассказал, как новый закон об индексации пенсий повысит уровень жизни

Политики отметил, что в текущем году размер выплаты для неработающих пенсионеров повысят на 6,1%. При этом Миронов подчеркнул, что законопроект не допустит, чтобы индексация отставала от инфляции.

Поворотный год

Как отметил Андрей Лобода, наступивший год может стать поворотным в решении насущной пенсионной проблемы в России. Уже очевидно, что государство усиливает на глазах социальный вектор развития, и поддержка незащищенных слоев населения, тем более пенсионеров, теперь включена в короткий список ключевых приоритетов в развитии страны.

«Ругая советское наследие в части экономического уклада, нельзя забывать о факте, что социальная справедливость для граждан СССР — не пустой звук. Размер пенсий для граждан тогда в среднем составлял приблизительно 70-80% от заработной платы, социальных выплат с лихвой хватало на жизнь. Современная Россия накопила мощный экономический и финансовый потенциал, и даже пока на фоне относительно стареющего населения есть все основания оперативно пересмотреть формулы начисления пенсий. Понятно, что одномоментно на 4-5% размер песий вряд ли проиндексируют, но в течение года можно было ее поднять на 2-3%», — пояснил Андрей Лобода.

Экономист рассказал, как новый закон об индексации пенсий повысит уровень жизни

Как отметил экономист, качество жизни граждан, повышение их уровня жизни станет реальностью при политике сильного рубля. Стабильность российской валюты — это сильная Россия и не снижающийся уровень жизни неработающих пожилых граждан.

«Есть и еще один аспект — более 1,1 трлн долларов денежных средств российского бизнеса и граждан сегодня находится за рубежом, поддерживая экономики зачастую не совсем лояльно настроенных к России стран, а миллиарды долларов и вовсе арестованы и заморожены в ЕС. Возврат этих средств в российскую юрисдикцию также облегчил бы решение давно насущной задачи», — заключил Андрей Лобода.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года.

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