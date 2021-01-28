Экономист рассказал, как новый закон об индексации пенсий повысит уровень жизни

Государство усиливает на глазах социальный вектор развития, и поддержка незащищенных слоев населения, тем более пенсионеров, теперь включена в короткий список ключевых приоритетов в развитии страны. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономический аналитик, топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Индексация всех пенсий

В Государственную думу был внесен законопроект об индексации всех пенсий. В текущем году размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится на 6,1%. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции», — заявил он.

Политики отметил, что в текущем году размер выплаты для неработающих пенсионеров повысят на 6,1%. При этом Миронов подчеркнул, что законопроект не допустит, чтобы индексация отставала от инфляции.

Поворотный год

Как отметил Андрей Лобода, наступивший год может стать поворотным в решении насущной пенсионной проблемы в России. Уже очевидно, что государство усиливает на глазах социальный вектор развития, и поддержка незащищенных слоев населения, тем более пенсионеров, теперь включена в короткий список ключевых приоритетов в развитии страны.

«Ругая советское наследие в части экономического уклада, нельзя забывать о факте, что социальная справедливость для граждан СССР — не пустой звук. Размер пенсий для граждан тогда в среднем составлял приблизительно 70-80% от заработной платы, социальных выплат с лихвой хватало на жизнь. Современная Россия накопила мощный экономический и финансовый потенциал, и даже пока на фоне относительно стареющего населения есть все основания оперативно пересмотреть формулы начисления пенсий. Понятно, что одномоментно на 4-5% размер песий вряд ли проиндексируют, но в течение года можно было ее поднять на 2-3%», — пояснил Андрей Лобода.

Как отметил экономист, качество жизни граждан, повышение их уровня жизни станет реальностью при политике сильного рубля. Стабильность российской валюты — это сильная Россия и не снижающийся уровень жизни неработающих пожилых граждан.

«Есть и еще один аспект — более 1,1 трлн долларов денежных средств российского бизнеса и граждан сегодня находится за рубежом, поддерживая экономики зачастую не совсем лояльно настроенных к России стран, а миллиарды долларов и вовсе арестованы и заморожены в ЕС. Возврат этих средств в российскую юрисдикцию также облегчил бы решение давно насущной задачи», — заключил Андрей Лобода.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года.