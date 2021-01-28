Панов перечислил главные тезисы выступления Путина на форуме в Давосе

Какие главные тезисы прозвучали в ходе выступления президента РФ Владимира Путина на Давосском форуме? Своим мнением поделился координатор Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по СЗФО Дмитрий Панов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Часто наш президент говорит нужные слова, которые становятся значительным ориентиром для многих стран мира, для дальнейшей международной политики. Но прежде всего нужно отметить, что прозвучали важные слова о необходимости объедения усилий всех стран для создания качественной вакцины против коронавируса», — рассказал Дмитрий Панов.

Эксперт сообщил, что прозвучало предложение о ведении неагрессивной внутренней и внешней политики в каждой стране. Это крайне важно, подчеркнул спикер.

«От совместных действий и решений зависят сроки, в которые экономика всего мира сможет восстановиться после пандемии. Противодействие экономическим вызовам должно быть очень сбалансированным. Все страны зависят друг от друга, поэтому нужно вовлечь [в процесс] наиболее заинтересованные страны», — подытожил Дмитрий Панов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что онлайн-форум в Давосе будет проходить с 25 по 29 января. Ежегодное заседание Всемирного экономического форума ранее было перенесено на лето, оно пройдет в Сингапуре. Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической обстановки в Европе из-за COVID-19. Как отмечалось, в 2022 году ВЭФ снова вернется на свою площадку в Швейцарию.