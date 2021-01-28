Адвокат рассказала, какие наказания ждут участников субботних беспорядков

Санкт-Петербург, 28 января. В субботу, 23 января, во время несанкционированных акций в России произошло множество инцидентов с участниками митингов. Так, в Москве на Цветном бульваре разбили автомобиль ФСБ, а также избили молодого человека, выступившего против Алексея Навального. Какое наказание грозит участникам субботних митингов в России, рассказала адвокат Сталина Гуревич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Странно, что за нападение на машину ФСБ дают статью 213 УК РФ («Хулиганство») — до пяти-семи лет лишения свободы. На мой взгляд, это очевидная 212 статья УК РФ («Массовые беспорядки»), за которую могут дать до девяти лет лишения свободы. Также можно применить 218 статью УК РФ («Насилие в отношении представителя власти»). Она дает до пяти лет лишения свободы», — рассказала Сталина Гуревич.

Адвокат также рассказала, какое наказание ждет участников митинга за избиение молодого человека в Москве. Отметим, он забрался на фонарный столб и развернул плакат против Алексея Навального.

«Их ждет уголовная ответственность. Но нужно учитывать, что действие было применено в отношении физического лица. Поэтому нужно найти этого человека и выяснить его позицию к совершенному в его отношении преступлению. Формально нужно заявление от него. Но по статье 213 УК РФ («Хулиганство по признаку ненависти и вражды, совершенное к определенной группе лиц по политическим несогласиям») избиение мужчины является публичным, поэтому заявление потерпевшего не требуется. Но если мужчина скажет, что его никто не трогал, тогда возникнут сложности с доказательством. Поэтому участие потерпевшего необходимо», — объяснила эксперт.

Сталина Гуревич подчеркнула, что, скорее всего, трудностей с доказательством не будет, потому что молодой человек явно не боится сторонников Навального, если залез на фонарный столб с таким плакатом.

Напомним, Уголовная ответственность за преступления от 23 января грозит 16 лицам, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение.