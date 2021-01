Гаити выходит на массовые протесты против президента Моиза и США

Порт-о-Пренс, 28 января. Тысячи граждан Гаити приняли участие в массовых протестах с требованием отставки президента Жовенеля Моиза. Особую активность в ходе протестов проявили учащиеся и студенты, которые требуют расследования многочисленных случаев похищений выпускников и учителей, сообщает TeleSUR.

Протесты охватили несколько районов столицы страны города Порт-о-Пренс, в том числе Карфур и Табарре, где расположено посольство Соединенных Штатов. У посольства также прошел митинг против президента Моиза, которого считают ставленником США.

Students in #Haiti, as young as 8 years old are forced to take the streets and protest at the US Embassy, to demand that the US-imposed regime and bourgeoisie stop terrorizing them and kidnapping their teachers and fellow students. pic.twitter.com/RmKVU72oKx