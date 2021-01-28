Гаити выходит на массовые протесты против президента Моиза и США

Порт-о-Пренс, 28 января. Тысячи граждан Гаити приняли участие в массовых протестах с требованием отставки президента Жовенеля Моиза. Особую активность в ходе протестов проявили учащиеся и студенты, которые требуют расследования многочисленных случаев похищений выпускников и учителей, сообщает TeleSUR.

Протесты охватили несколько районов столицы страны города Порт-о-Пренс, в том числе Карфур и Табарре, где расположено посольство Соединенных Штатов. У посольства также прошел митинг против президента Моиза, которого считают ставленником США.

Students in #Haiti, as young as 8 years old are forced to take the streets and protest at the US Embassy, to demand that the US-imposed regime and bourgeoisie stop terrorizing them and kidnapping their teachers and fellow students. pic.twitter.com/RmKVU72oKx — Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) January 25, 2021

Одна из важнейших тем на протестах — освобождение преподавателей и выпускников учебных заведений, похищения которых участились в последние месяцы. Противники президента считают власти Гаити ответственными за похищения, а Вашингтон — ответственным за поддержку режима Моиза.

25 января у посольства США студенты требовали освобождения Шерли Маглуар, за освобождение которой похитители потребовали 100 тысяч долларов. По сведениям Vant Bef Info, на следующий день она была освобождена.

Sherley Magloire - a teacher at the Academy for Peace and Justice in Tabarre, #Haiti was kidnapped by state and bourgeoisie death squads for a $100K ransom. Her family and friends got together and paid $40K and they want more. pic.twitter.com/j07XiD8ick — Madame Boukman - Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) January 25, 2021

Многие жертвы продолжают оставаться у похитителей. На прошлой неделе две демонстрации школьников и студентов с требованием их освобождения жестко разогнала полиция Гаити, однако демонстрация у посольства США прошла мирно.

Власти страны настаивают, что никак не связаны с похищениями и бандами, которые занимаются этим бизнесом.

Ожидается, что масштабы протестов на Гаити будут расти. Лидер социал-демократической партии «Дитя Дессалина» Жан-Шарль Моиз (однофамилец президента) призвал сторонников к «всеобщей мобилизации» начиная с воскресенья, 31 февраля. Противники Жовенеля Моиза намерены заставить президента Гаити уйти в отставку 7 февраля 2021 года, считая это «справедливым сроком, который определен конституцией».

Недовольство действиями Моиза нарастало в течение всего 2020 года, и неоднократно выливалось в ожесточенные столкновения между протестующими и полицией. Президент распустил парламент в январе 2020 года, заявив, что истек срок мандатов большинства депутатов и сенаторов. Уже год у Гаити нет законодательной власти, а глава государства правит страной в режиме «прямого управления», пользуясь при этом поддержкой США и Организации американских государств.

Оппозиция настаивает, что президент должен уйти 7 февраля — ровно через пять лет после того как в 2016 году покинул пост бывший президент Мишель Мартелли. Однако Жовенель Моиз намерен править страной еще целый год — он считает, что из-за политического кризиса во время выборов занял свой пост только в 2017 году.

Более того, в апреле 2021 года Моиз намерен провести референдум об изменении Конституции Гаити — хотя само проведение такого голосования противоречит основному закону государства. При этом, как отмечает Macau Business, проект новой Конституции до сих пор не представлен, что вызвало ожесточенную критику даже со стороны лагеря сторонников Моиза.

По оценке правозащитников Human Rights Watch, в настоящее время Гаити проходит через худший политический кризис с 1986 года, когда массовые протесты привели к отставке диктатора Жан-Клода Дювалье.