Невролог назвала способы улучшить память

Нарушение памяти далеко не всегда вызвано возрастными изменениями. Чрезмерная забывчивость появляется и у молодых, что вовсе не говорит о наличии серьезных заболеваний. Невролог Юлия Покровская рассказала ФАН, почему ухудшается память и как ее вернуть.

Отметим, что причинами таких нарушений могут быть серьезные патологии или травмы головы. Однако незначительные ухудшения памяти могут наблюдаться и у здоровых людей. Покровская назвала причины чрезмерной забывчивости.

«У здорового человека ухудшение памяти может возникать из-за нарушения режима труда и отдыха: недостаточный и некачественный сон, стрессы, недостаточное пребывание на свежем воздухе, низкая физическая активность, некоторое влияние оказывает экология. Также имеет значение монотония — состояние, когда у человека нет новых впечатлений и нет необходимости включать мозг на полную мощность, все происходит по известному сценарию в автоматическом режиме», — объяснила врач.

Невролог отметила, что определенное влияние оказывает некачественное питание — избыток быстрых углеводов и жиров, недостаток свежих овощей и фруктов. Однако самые распространенные причины — недостаточный сон и стрессы, подчеркнула специалист.

По словам Покровской, для того, чтобы улучшить память, нужно выявить причины проблемы.

«Также можно дополнительно рекомендовать нагрузку для мозга: есть гимнастика для тела, также должна быть гимнастика и для мозга. Нагрузка может быть связана с профессиональной деятельностью, с хобби, изучением языков. Можно тренировать память головоломками, кроссвордами — любой деятельностью, которая требует активного изучения», — рекомендовала врач.

Невролог рассказала, что упражнения на запоминание могут улучшить память при регулярном выполнении. При этом непринципиально, что именно учить: последовательность слов, отрывок художественного произведения, стихи, иностранные слова. Главное, чтобы тренировки приносили удовольствие, а не дискомфорт, подытожила специалист.