Луганск, 28 января. Украинские военнослужащие продолжают устанавливать мины на территории Донбасса, ставя под угрозу жизни мирного населения, сообщили представители Луганской Народной Республики.

ВСУ продолжают осуществлять провокации на юго-востоке Украины, говорится в сообщении представителей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Согласно предоставленной информации, солдаты украинской армии произвели постановку минных заграждений в районе населенного пункта Попасная.

«Боевики 92 омбр установили 50 противотанковых мин ТМ-62, на окраине н.п. Попасная, что ставит под угрозу жизни мирных жителей», — рассказали представители ЛНР в СЦКК.

Ранее в республике заявили об очередном обстреле со стороны ВСУ, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей. Известно, что украинские силовики ударили по поселку Золотое-5.

Кроме того, установившаяся морозная погода в регионе стала причиной паники у солдат Вооруженных сил Украины, передает «Царьград» сообщение представителя УНМ ЛНР Якова Осадчего.