«Россети» выявили незаконные майнинг-фермы в 11 муниципалитетах Дагестана

Махачкала, 28 января. В 2020 году специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» выявили случаи майнинг-воровства на территории 11 муниципалитетов Дагестана. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе компании.

Всего в течение двух последних лет в республике зафиксировано 24 случая неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами. По этому показателю Дагестан опережает остальные регионы Северного Кавказа.

«Дагестан возглавляет антирейтинг любителей несанкционированного подключения к электросетям для получения криптовалюты в СКФО. В 2019–2020 годах в республике зафиксировано 24 случая энерговоровства», – рассказали в компании.

Там уточнили, что этими действиями правонарушители причинили ущерб на 90,4 миллиона рублей. Незаконные майнинг-фермы в прошлом году были обнаружены в городах Махачкала и Буйнакск, а также еще в девяти районах Дагестана.

«В 2020 году случаи майнинг-воровства были зафиксированы в Махачкале и пригородах столицы – поселках Новый Хушет и Турали, а также в Буйнакске, Кумторкалинском, Буйнакском, Магарамкентском, Кизилюртовском, Кизлярском, Хасавюртовском, Левашинском, Гумбетовском, Кизилюртовском районах», – отметили в пресс-службе «Россетей».

Так называемые майнинг-фермы предназначены для получения криптовалют. По разным оценкам, их владельцы тратят около 10% прибыли на оплату электроэнергии для фермы. Для бесперебойного функционирования системы установленная аппаратура и охладители должны быть обеспечены электроэнергией круглые сутки.

Ранее ФАН сообщал, что суммарные долги республики за потребление электроэнергии превысили 13 миллиардов рублей. Только за несколько месяцев 2020 года они выросли на 900 миллионов рублей.