Снова 100 секунд до конца света: какой прогноз на 2021 год дают «Часы Судного дня»

«Часы Судного дня», проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», снова показывают 100 секунд до конца всего сущего. После перевода часов в 2020 году, ситуация в мире существенно усугубилась, а новые вызовы и угрозы не дают человечеству вздохнуть спокойно. Физики уверены: неэффективный ответ мировых лидеров на пандемию COVID-19 рассматривается как свидетельство неготовности правительств, институтов и общественности противостоять угрозам вселенского масштаба. Но проблема в том, что американские ядерщики не видят (или не хотят видеть) гораздо более сложное международное положение.

О том, сколько осталось жить человечеству по версии Чикагского университета, что советуют авторы «Часов Судного дня» для стабилизации ситуации, и почему прогноз на 2021 год остается крайне печальным, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

«Тревожный звонок»

27 января 2021 года журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» показал новые данные «Часов Судного дня» - символического обозначения напряженности международной обстановки. В прошлом году стрелки «часов» были сдвинуты на рекордно короткое время – 100 секунд до условной «ядерной полночи», когда, по логике создателей, должен наступить ядерный катаклизм и вслед за ним конец света.

Предполагалось, что ученые обратят свое внимание на немногие позитивные моменты 2020 года, которые должны были бы замедлить напряженность в мире - частности, Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который призван остановить его распространение в странах, не входящих в «официальный» клуб ядерных держав. Однако этого не случилось: как и в прошлом году, на 2021 год стрелки останутся в положении 100 секунд до полуночи.

Как заявили ученые в своем пресс-релизе, жизни более двух миллионов человек по всему миру в конечном итоге унесет пандемия COVID-19. Глобальный кризис в области здравоохранения является «тревожным звонком» о том, что правительства и общество по-прежнему не готовы противостоять еще большим угрозам – например, ядерной войне или изменениям климата.

«Учитывая это, а также отсутствие прогресса в 2020 году в борьбе с ядерными и климатическими опасностями, Часы Судного дня остаются настолько близкими к полуночи, как и когда-либо - всего за 100 секунд до полуночи», - говорится в заявлении ученых.

Эпидемия, оружие, экология

Со времени начала отсчета ядерной эры, «Часы Судного дня» стали общепризнанным индикатором уязвимости мира к катастрофам, связанным с ядерным оружием, изменением климата и разрушительными технологиями в других областях. Тем не менее, ни разу за все время эта символическая мера предосторожности не учитывала биологический коллапс – такой, который произошел в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

«Во время кризиса правительства слишком часто отказывались от ответственности, игнорировали научные советы, сотрудничали или общались неэффективно и, следовательно, не могли защитить общественное здоровье и благосостояние своих граждан», - отмечает в пресс-релизе исполнительный директор Двухпартийной комиссии по биологической защите и член Совета по науке и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Аша М. Джордж.

Второй проблемой для мира журнал называет продолжающееся наращивание вооружений и ядерного потенциала. Модернизация и расширение ядерных арсеналов во многих странах в сочетании с отсутствием дипломатических усилий по сокращению ядерных угроз, увеличили вероятность всемирной катастрофы. Речь здесь идет, как предполагается, о взаимном наращивании вооружений, которые ведут у себя США, Китай, Иран и Россия.

«Разработка гиперзвуковых планирующих аппаратов, средств защиты от баллистических ракет и систем доставки оружия, которые могут использовать обычные или ядерные боеголовки, повышает вероятность просчета во время кризиса, - отмечает профессор государственной политики Университета Мэриленда Стив Феттер. – По нашей оценке, вероятность того, что мир столкнется с ядерной войной - постоянной опасностью за последние 75 лет - увеличится в 2021 году».

Третьей проблемой, ведущей к всемирному коллапсу, оргкомитет «Часов Судного дня» называет пагубное влияние человека на окружающую среду. Как отмечает журнал, спад экономики, связанный с пандемией COVID-19, временно сократил выбросы углекислого газа, вызывающие глобальное потепление. Но в ближайшее десятилетие использование ископаемого топлива должно резко сократиться, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата.

Отказ от наследия Трампа

Какие же рецепты предлагает оргкомитет «Часов Судного дня» для улучшения прогноза человечеству?

Как ни удивительно, главные предложения ученых по стабилизации ситуации в мире (и единственные рабочие) сводятся к уничтожению «наследия» 45-го президента США Дональда Трампа – а именно к возвращению Штатов в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения. Теперь, по мнению ученых (явно следующих в русле демократической партии США), Вашингтон должен доказать свою приверженность защите экологии и борьбе с биологическими угрозами.

Кроме того, по мысли «Бюллетеня ученых-атомщиков», США должны заявить о своей приверженности неприменению ядерного оружия первыми и убедить союзников и соперников согласиться с тем, что неприменение первыми ядерного оружия является шагом к безопасности и стабильности.

Переходя от «гегемона» к ярким локальным силовым лидерам, ученые активно советуют КНДР разрешить деятельность международной комиссии, которая проверяла бы действие северокорейского моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности. А Ирану оргкомитет «Часов Судного дня» советует вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе и самим ограничить ракетную и другую военную деятельность.

Но Пхеньян не видят смысла считать себя связанными соглашением, которое другая сторона не соблюдает – в связи с чем в 2020 году КНДР отказалась от соблюдения моратория. А для Тегерана этот совет выглядит и вовсе глупым – США первыми вышли из соглашения и торпедировали его соблюдение в 2020 году, спланировав убийство командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Ну и общая рекомендация для всех стран – ученые рекомендуют сотрудничать всем заинтересованным лицам и организациям в борьбе с дезинформацией и фейками в Интернете. Впрочем, с учетом развивающихся темпов информационных войн, можно быть уверенными, что и этот совет оргкомитета «Часов Судного дня» канет в Лету.

Требования для Москвы

А какие из рецептов по недопущению Судного дня ученые из США советуют для России?

Во-первых, как советуют ядерщики, президенты США и России могут и должны продлить новый договор СНВ-3, сохраняя два крупнейших ядерных арсенала на нынешнем уровне. Но с этим советом ученые мужи уже опоздали: в ходе первого телефонного разговора 26 января Владимир Путин и Джо Байден согласились как можно скорее приступить к заключению такого соглашения до истечения его срока 5 февраля.

Кроме того, 27 января – за четыре часа до публикации данных «Часов Судного дня» – Совет Федерации РФ единогласно ратифицировал соглашение о продлении договора СНВ-3 до 5 февраля 2026 года. Так что теперь решение по договору целиком и полностью зависит от США. Но надо понимать, что СНВ-3 не затронет ракеты средней и малой дальности (РСМД), так как их нет в перечне ограничиваемых стратегических наступательных вооружений. И эти ракеты по-прежнему остаются ключевым элементом стратегии глобального мгновенного удара Штатов.

Второй совет для России еще более интересный. Москве предлагают «для предотвращения опасности эскалации» вновь присоединиться к Совету Россия-НАТО и начать серьезные дискуссии по снижению рисков военного столкновения. Но нужно понимать, что Запад и здесь (как в случае с Ираном) был инициатором решения о замораживании совместных контактов России и Североатлантического альянса – превентивно после «пятидневной» войны в Южной Осетии в 2008 году, и окончательно после кризиса на Украине и присоединения Крыма.

Конечно, Россия и НАТО продолжают кооперацию на дипломатическом уровне послов, отдельные контакты между Москвой и Брюсселем возобновились на фоне операции ВКС РФ в Сирии. Но необходимость в такой структуре, как Совет Россия – НАТО, отпала практически полностью, что ученым-атомщикам, вероятно, не понять.

Хуже не будет, лучше не станет

В целом необходимо понимать, что сохранение «Часов Судного дня» на прежней отметке в 100 секунд до «полуночи» не несет никакого большого и стратегического смысла. Данный факт – еще одна констатация того, что мир находится в состоянии раздробленности и нестабильности. Советы же от американских физиков-ядерщиков смотрятся и вовсе оторванными от реальности: в то время, как США все больше пытаются удержать стратегическое и военное превосходство на планете, остальным мировым лидерам неразумно ограничивать собственные возможности по сдерживанию западного «гегемона».

Кроме того, стоит отметить, что нестабильность на Земле зависит не только от глобальных противостояний, но и от «мелких» с точки зрения физиков локальных конфликтов – о которых, кстати, в «Бюллетене…» не сказано ни слова. Хронически нестабильны после катаклизмов 2010-х гг. страны Африки и Ближнего Востока, постепенно стягивается пояс нестабильности на постсоветском пространстве. А развернувшаяся в 2020 году «Вторая Карабахская» война между Арменией и Азербайджаном и вовсе рискует подорвать устоявшееся статус-кво многих замороженных локальных конфликтов, вплоть до столкновений ядерных держав – например, Индии и Пакистана в Кашмире.

Но об этом «Часы Судного дня» не скажут ничего. А значит, нас ждет очередной год с условным знаком «До конца света осталось 100 секунд»…