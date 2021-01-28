Елена Панина: В давосской речи Путин побил либералов-глобалистов их же козырями

В своей новой давосской речи президент РФ Владимир Путин обозначил основные вызовы, стоящие перед всем мировым сообществом. Признав, что за истекшие 40 лет глобализм привел к удвоению реального валового внутреннего продукта на душу населения по покупательной способности, и миллиард людей в развивающихся странах стали жить лучше, российский лидер отметил, что обратной стороной медали стали сильный рост социального расслоения и разрыв в доходах граждан.

Самым глубоким этот разрыв стал именно в развитых странах, что подтверждает статистика увеличения числа бедных, например, в Соединенных Штатах.

При этом глобализация привела к росту прибылей американских и европейских монополий. То есть рост их богатства достигнут за счет массового обеднения людей в их же собственных странах.

Именно транснациональные корпорации стали главными выгодоприобретателями модели либерального глобализма, и если этот процесс продолжится в ближайшие годы и десятилетия, то понятно, что мир ждет череда революционных бурь и военных потрясений, и, прежде всего, в самих развитых государствах. Сеющий ветер пожнет бурю — именно такой вывод следует из сказанного Путиным глобальному Западу прямо в лицо.

То есть президент РФ бьет либералов их же козырями. Он критикует их с отчетливо левых, но не радикально леволиберальных, а с умеренных либерально-консервативных, и даже социал-демократических позиций. Попытки левых либералов заигрывать с темой социального расслоения и произвола монополий Путин показал фальшью и лицемерием, хотя прямо этого он и не говорил.

Однако всем ясно, что защита глобализма — это не что иное, как защита права богатых становиться еще богаче, а бедных — еще беднее.

Подобные мотивы в речах главы российского государства слышатся впервые, и это говорит очень о многом. Он озабочен проблемами роста бедности и концентрации богатства в руках немногих, и видит в этом главную угрозу миру и всеобщему благоденствию.

По сути, Путин сменил политический язык, и это самая знаковая перемена из всех, что мы наблюдали в последнюю четверть века.

То, что сказано им в Давосе, — это не размышления интеллектуала, которыми российский лидер делится с аудиторией. Не просто сопоставление «за» и «против» относительно какой-то гипотезы. Путин ясно дал понять то направление, в котором теперь будет двигаться российская политическая мысль и развиваться политический класс. Те, кто не понял, будут постепенно заменены на более понятливых и способных.

По сути, наш президент задал матрицу ценностных координат новой российской политики. И сделал он это не в выступлении перед Федеральным собранием, а на Всемирном экономическом форуме мировых либерал-глобалистов. То есть подчеркнул не внутреннее, а именно глобальное значение трансформаций, происходящих в российском правящем классе, в самой сердцевине его ядра.

Это будет иметь долгосрочные последствия, и вся борьба будет вестись именно за данный дискурс.

Налицо разрыв с ельцинской либеральной догматикой, декларируемой как Вашингтонский консенсус. Путин впервые показал, что Россия выходит из этого консенсуса. И оформление подобного выхода будет постепенным. Оно началось с конституционной реформы, продолжится парламентскими выборами 2021 года и достигнет своей кульминации на президентских выборах-2024.

За путинской вежливостью спрятана железная твердость, и те, кому было адресовано послание, все прекрасно услышали и поняли. По сути, президент РФ обозначил позицию нашей страны, которая объявила о расхождении ее исторических путей с путями западного либерал-глобализма. И не просто о расхождении, а о своем видении проекта будущего.

Отныне глобализация получит несколько проектов. И либерально-западный будет лишь одним из них, причем не самым привлекательным и довольно-таки уязвимым. У других центров силы есть свои версии, и они будут их продвигать. Многополярность мира все больше становится свершившимся фактом.