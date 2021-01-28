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Министр энергетики Украины призвал граждан перетерпеть высокие цены на газ

Министр энергетики Украины призвал граждан перетерпеть высокие цены на газ

Киев, 28 января. Стоимость кубометра газа на Украине будет снижена, однако граждане заметят перемены не сразу. Высокие тарифы придется перетерпеть, заявил министр энергетики Юрий Витренко.

Высокая стоимость газа будет сохраняться в течение зимы, отметил Витренко. Несмотря на работу профильного ведомства, в феврале украинцы получат платежки с теми же «драконовскими» ценами. Изменить ситуацию удастся только в марте, когда стоимость голубого топлива скорректируется из-за потепления.

Если бы украинские энергетики ничего не делали, то весной ситуация стала еще хуже, утверждает министр. Рост тарифов мог достигнуть 25%, однако этого не произошло. Пока что украинцам предлагается «потерпеть», выплатив установленные в платежках суммы. При этом политик признал, что для многих новые тарифы ЖКХ станут серьезным ударом по семейному бюджету.

Монополист украинского энергетического рынка, «Нафтогаз», ранее заявил о готовности пожертвовать прибылью ради благополучие граждан. В итоге тарифы на голубое топливо действительно были снижены — всего на 10 копеек.

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