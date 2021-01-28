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Эксперт оценил действия кондуктора, которая пинала пожилую женщину без маски

Эксперт оценил действия кондуктора, которая пинала пожилую женщину без маски

Уголовную ответственность могут понести оба участника конфликта, произошедшего недавно в одном из пассажирских автобусов в Красноярске. Таким мнением в беседе с ФАН поделился адвокат, кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша.

Эксперт прокомментировал появившиеся в Интернете кадры из Красноярска, на которых кондуктор пинками выгоняла из транспорта пожилую женщину без маски.

«Это побои в чистом виде, нарушение, которое попадает под действие Уголовного кодекса. Я считаю, у бабушки есть все основания для обращения в правоохранительные органы. За превышение полномочий кондуктор может понести ответственность дисциплинарную, уголовную или административную», — сообщил собеседник.

В то же время адвокат обратил внимание и на действия пассажирки, которая настойчиво пыталась зайти в автобус.

«Бабушка может быть наказана в административном порядке. С учетом эпидемиологической обстановки, ее действия могут быть расценены как уголовно наказуемое деяние, а именно — хулиганство», — отметил эксперт.

Эксперт оценил действия кондуктора, которая пинала пожилую женщину без маски

Кандидат юридических наук указал на еще одно важное обстоятельство.

«Если женщина и кондуктор нанесли побои друг другу, и это не признано необходимой обороной, то наказаны будут оба лица за нарушение правового поля. Это вопрос квалификации тех людей, которые будут заниматься данным случаем», — подчеркнул собеседник.

В завершение он заметил, что подобные ситуации нередко происходят из-за несознательности некоторых людей.

«Это не единичный случай. Например, недавно я ехал в московском метро и был неприятно удивлен тем, что многие люди не имели масок. Я сам и члены моей семьи недавно переболели коронавирусом. Хочется напомнить, что позиция Фомы неверующего может привести к печальным последствиям. Граждане должны осознавать степень своей социальной ответственности и выполнять предъявляемые требования», — резюмировал Янис Юкша.

Ранее Федеральное агентство новостей составило топ-5 конфликтов в общественном транспорте из-за отказа надеть маску.

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