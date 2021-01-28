Историк Тепикин рассказал о перспективах в отношениях России и США

Москва, 28 января. Недавний телефонный разговор российского и американского президентов говорит о том, что Байден вполне готов к диалогу.

Кандидат исторических наук, профессор, публицист Виталий Тепикин в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что телефонные переговоры – «уже хорошо». Многого стоит и продление истекающего в феврале договора СНВ-3. Госдума единогласно ратифицировала 27 января пролонгацию, предусматривающую взаимное сокращение и ограничение арсеналов стратегических ядерных вооружений.

«Вот предвещает ли договоренность «перезагрузку» отношений между странами? Тут не стоит особо обнадеживаться, поскольку даже само это слово в связи с Россией, насколько я понимаю, воспринимается в Вашингтоне почти как ругательство. Давить на Россию санкциями США продолжат», – считает собеседник агентства.

Скорее всего, продолжает историк, России следует ждать следующих шагов против «Северного потока – 2». Что касается усиления НАТО на восточном направлении, то учения продолжатся.

«Не забывайте, что Байден ранее призывал к расширению и укреплению военного блока за счет балканских государств, именно он, кстати, в 2009 году обещал поддержать Украину, если она захочет присоединиться к НАТО. Но в одном из летних своих заявлений Джо Байден упомянул о нежелании сейчас «устраивать эскалацию напряженности с Россией», а это значит, что и дальнейшие переговоры с Россией обязательно будут, и в перспективе, когда стабилизируется эпидобстановка, пройдет личная встреча президентов. Долго ждать не придется», – подытожил Тепикин.

Пользователи китайского портала Sohu объяснили, почему президент РФ Владимир Путин был спокоен во время напряженного телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом, сообщает ФАН.