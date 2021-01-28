Сексолог рассказал, как коронавирус влияет на половое влечение россиян

Сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, как новый коронавирус отразился на половом влечении россиян.

Пандемия коронавируса COVID-19 обрушилась на страну весной 2020 года. Это повлекло за собой череду ограничений, самоизоляцию, стресс и массовые переживания граждан. По мнению эксперта, такое положение дел однозначно отразилось на сексуальной жизни граждан.

«Да, коронавирус мог повлиять на секс россиян. Потому что на уровень либидо, половое влечение очень влияет состояние нервной системы. А люди сейчас уже почти год в состоянии перманентного стресса, так как отовсюду слышны только плохие новости», — говорит сексолог.

По мнению специалиста, не улучшает настроение людей даже появление вакцины, ведь по слухам грядет волна нового вируса, который может оказаться еще опаснее своего предшественника. К примеру, им может быть «южноафриканский» штамм COVID-19.

«На фоне негативных новостей и всеобщего переживания у людей, склонных к тревожному состоянию, усиливается стресс еще больше. У людей, которые чувствовали себя более или менее стабильно, появляется тревога. Любые нервные переживания практически убивают сексуальное влечение. Человеку не хочется секса, когда у него депрессия, когда он нервничает», — говорит Денисов-Мельников.

По мнению эксперта, люди из-за риска распространения опасной инфекции боятся лишний раз общаться друг с другом более близко, что затрудняет новые знакомства.

«Я уж не говорю о том, что многие были на самоизоляции. Кто-то постоянно находится в маске. Когда люди встречаются, в мыслях вертится только коронавирус и антитела. Главная цель — не сблизится, а не заболеть», — отметил психолог.

По словам специалиста, и психологически, и физиологически, конечно, коронавирус на сексуальную сферу влияет, мягко говоря, не стимулирующе.

«Уж точно нет такого, что под влиянием коронавируса люди стали активнее заниматься сексом. Нет, напротив», — заключил Денисов-Мельников.

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