Постпред России Небензя рассказал главе ООН о героизации нацистов на Украине

Москва, 28 января. Письмо с примерами оправдания пособников фашизма направлено генсекретарю ООН Антониу Гутерришу. В частности, там рассказано о попытках МИД Украины приписать холокост СССР.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя направил документ генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу о попытках Украины героизировать пособников нацизма. Об этом сообщил заместитель постпреда Дмитрий Полянский в Telegram.

«Наше постпредство распространило уникальный в своем роде документ, касающийся масштабов героизации пособников нацистов и «соисполнителей» холокоста на Украине <...> к нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи», — написал Полянский.

Он также сообщил, что в одной из недавних публикаций на официальном сайте МИД Украины холокост вовсе приписали СССР, не упомянув фашистскую Германию.

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году самого крупного концлагеря Освенцим в Польше. По данным историков, в нем были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около млн евреев. Российские парламентарии призвали помнить о жертвах холокоста как об ужаснейшей трагедии человечества.