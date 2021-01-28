Ми-8 протаранил здание в аэропорту Красноярского края

Красноярск, 28 января. Авария с участием вертолета Ми-8 произошла на территории аэропорта Богучаны. Обстоятельства происшествия выясняют местные следователи.

Воздушное судно столкнулось со зданием во время подготовки к взлету. В результате инцидента лайнер повредил хвостовую балку, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника, ЧП обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работает оперативная группа, которая устанавливает все причины и обстоятельства случившегося. Подробности выясняются.

Несколькими днями ранее в аэропорту Хатанга Красноярского края едва не произошла трагедия с участием самолета Ан-24. Авиалайнер во время техполета был вынужден уйти на второй круг, так как при заходе на посадку экипаж увидел на своем пути человека. Столкновения удалось избежать, сообщал ФАН.