Психологи объяснили популярность у жителей Москвы и Петербурга антистресс-игрушек

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще остальных в стране покупают антистресс-игрушки. Спрос на них в этом январе оказался максимальным за последние три года, подсчитали аналитики «AliExpress Россия». Подробнее — в материале ФАН.

Не стресс, а усталость

Психолог Надежда Акимова считает, что жители Москвы активнее всех покупают антистресс-товары по сравнению с предыдущими тремя годами. Причин несколько.

«Да, все мы уже подустали от мировой ситуации, связанной с пандемией. Скорее, это уже не стресс для москвичей, а усталость. Так что пандемия — это, скорее, повод, а не причина. Многие москвичи отправились в новогодние путешествия еще в декабре, так что приобретение подарков как коллегам, так и друзьям перенесли на январь. К тому же многие отмечают другие январские праздники, и символичный подарок в виде антистресс-товара вполне сойдет за полезный и приятный знак внимания», — пояснила Надежда Акимова.

По словам психолога, антистресс-игрушки подойдут как детям, так и взрослым. Они приятные на ощупь, необычные и забавные.

Повышение стресса и тревоги

Психолог Мария Мазурина также считает, что повышенный спрос на антистресс-игрушки у россиян закономерен. Частично повышение тревоги и стресса у населения связано с новогодними праздниками. Сильное эмоциональное напряжение, повышенное употребление алкоголя, нарушение режима дня, нездоровое питание и переедание, отсутствие физических нагрузок, неправильная организация отдыха в целом ведут к психическому и физическому истощению. Это отражается и на гормональной системе: за время праздников запас гормонов радости, серотонина и дофамина, исчерпывается, организму нужно время для восстановления.

«На фоне ослабленного психоэмоционального состояния начинается процесс адаптации к рабочим будням. Это является мощнейшим стрессом для человека. Помимо вышеперечисленных факторов, нужно отметить, что на январь приходится пик снижения ресурсов организма. Это связано с накоплением дефицита витаминов, а также с низкой продолжительностью светового дня. Январь 2021 года стал особенно напряженным из-за сложной эпидемиологической ситуации», — добавила Мария Мазурина.

Таким образом, заметила эксперт, покупая антистресс-игрушки, россияне ищут способы борьбы с январской хандрой. Как показывают данные прошлых лет, уже в феврале мы можем ожидать стабилизацию психоэмоционального состояния.