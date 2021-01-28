Эксперты по туризму подчеркнули безопасность отдыха в России на фоне мировой пандемии

Прошедший 2020 год стал драматическим для российской туристической отрасли, которая в числе первых попала под удар новой коронавирусной инфекции. Приостановка авиасообщения, закрытие границ, введение ограничений на посещение музеев серьезно повлияли на деятельность туристических агентств и туроператоров. Вместе с тем, по заявлению главы Ростуризма Зарины Догузовой, Россия в 2020 году стала одним из лидеров среди стран мира по темпам восстановления внутреннего туризма: по итогам года он восстановится на 60–65%.

ФАН пообщался с экспертами из Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Альянса туристических агентств (АТА), чтобы разобраться, как меры, принятые в поддержку туристической отрасли в период пандемии, повлияли на деятельность игроков турбизнеса.

Помощь всегда приветствуется

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в беседе с ФАН подчеркнула, что туристическая отрасль стала самой пострадавшей из-за пандемии COVID-19. По ее мнению, в сложившейся ситуации все предпринятые меры становятся критически важными для игроков бизнеса.

«Любая поддержка, будь то субсидии, будь то гранты, любая программа лояльности в отношении туротрасли и в отношении туроператоров и турагентов, — это всегда в помощь и это всегда будет приветствоваться», — заявила Осипова.

Напомним, что первые меры поддержки туризма были анонсированы 18 марта 2020 года — в день, когда Россия ввела ограничения на въезд иностранных граждан на свою территорию. Тогда правительство РФ поручило Федеральной налоговой службе предоставить компаниям в сфере туризма и авиаперевозок отсрочку по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступал в период до 1 мая. Также власти ввели мораторий на подачу заявлений о банкротстве авиакомпаний и туроператоров.

В числе других важных мер стоит отметить гранты на заработную плату (при условии сохранении занятости не менее 90% от численности на 1 апреля 2020 года), субсидии на возобновление деятельности, отсрочку по арендным платежам, беспроцентные кредиты на выплату зарплат.

Вице-президент АТОР Александр Курносов полагает, что предпринятые правительством меры можно считать эффективными, только если рассматривать их в едином комплексе — по отдельности они не играют большой роли.

«В комплексе, если кто-то смог воспользоваться всеми способами и мерами поддержки, то это, безусловно, является плюсом, — отметил собеседник ФАН. — Из относительно эффективных мер поддержки можно считать субсидирование заработной платы».

Программа кешбэка, запущенная Ростуризмом для стимулирования внутреннего туризма, также сыграла определенную роль в спасении пострадавшей отрасли. Наталия Осипова отметила, что несмотря на то, что компенсации за поездки получали туристы, а не участники бизнеса, данная программа повлияла на увеличение продаж.

«Если мы говорим о программе кешбэка, то она была направлена на потребителя, — напомнила директор АТА. — Прежде всего, здесь речь идет о туристе, но, естественно, что в период пандемии эта программа помогла и туроператорам. Стимуляция роста продаж, конечно, туроператорам в помощь».

Программа туристического кешбэка проходила в два этапа: первый этап продлился с 21 по 28 августа, а второй — с 15 октября по 5 декабря. В программе приняло участие 300 тыс. человек. Государство вернуло людям за поездки по стране около 1,2 млрд рублей, а сумма купленных туров составила 6,5 млрд рублей.

Лучше в Крым!

Президент России Владимир Путин отметил успех программы в ходе своей ежегодной пресс-конференции 17 декабря 2020 года. Глава государства заявил о продлении акции по стимулированию внутреннего туризма на 2021 год.

Наталия Осипова отметила, что туроператорам, которые специализировались на международном туризме, удалось перестроиться на российские направления. С одной стороны, это связано с тем, что последние пять лет крупные выездные туроператоры стремились подключиться и к внутреннему туризму. С другой стороны, нельзя отрицать влияние пандемии, когда участники турбизнеса искали способы адаптироваться к новым реалиям.

«Конечно, у нас есть туроператоры, которые работали только с зарубежными странами, на выезд, но уже лет пять операторы выездного туризма стали перестраиваться и на внутренний туризм, — сообщила эксперт. — Ну а в период пандемии, конечно, были разработаны полетные программы именно по России, а также различные экскурсионные программы, программы отдыха».

Что касается въездного туризма, то Александр Курносов назвал сложности, с которыми столкнулись туроператоры в этой сфере.

«Для тех, кто занимался только въездным рынком, перейти на рынок внутренний крайне сложно, — отметил вице-президент АТОР. — Потому что, как известно, иностранцы интересуются, в первую очередь, путешествиями в Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца. Российские туристы предпочитают побережье Черного моря, но там совсем другие технологии и другие задачи».

Эксперты туристической отрасли поделись мнением о том, как в дальнейшем следует помогать индустрии. Наталия Осипова подчеркнула необходимость продолжения субсидий и программ кешбэка. По ее оценкам, в таком случае у сферы туризма есть шансы на восстановление к началу 2022 года.

«Конечно, нужна помощь, нужны субсидии, тогда, возможно, мы все через год и восстановимся, — предположила собеседница ФАН. — Я считаю, что программа кешбэка не должна быть кратковременной, она нужна и после окончания пандемии».

Кроме того, Осипова полагает, что поддержка внутреннего туризма в России напрямую связана с развитием инфраструктуры в стране.

«Строительство дорог, новых объектов размещения, субсидии на авиабилеты и ж/д билеты — это все стимулирует отдых в России, и, естественно, это помощь туристической отрасли. Важно не просто продать программу туристу со скидкой, важно чтобы он возвращался на наши курорты второй, и третий, и четвертый раз», — отметила она.

Александр Курносов уверен, что необходимо диверсифицировать меры поддержки в зависимости от видов туризма — внутреннего, выездного, въездного или делового. Как эксперт по въездному рынку, он назвал наиболее необходимые меры для восстановления этого сектора после пандемии.

«Если говорить о помощи государства, то здесь, конечно, нужно в первую очередь, продвигать Россию как туристическое направление, информировать иностранных туристов об объектах показа», — выразил мнение Курносов.

Эксперт подчеркнул, что необходимо продвигать имидж России как безопасной страны с точки зрения вероятности заражения коронавирусом, в сравнении с другими странами.