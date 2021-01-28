СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова

Москва, 28 января. Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков стал фигурантом уголовного дела из-за вовлечения подростков в незаконные митинги.

По данным СК, Волков обращался с призывом к несовершеннолетним россиянам участвовать в протестных акциях, которые не согласованы с властями.

Против подельника Навального возбуждено уголовное дело по статье о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям. Обвиняемый знал, что готовящиеся митинги не согласованы уполномоченными органами из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Призывы к участию в митингах он разместил в YouTube. Ссылки на видеообращение были распространены посредством его страниц в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram.