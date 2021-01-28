Прививки позволили избавиться от гриппа в Дагестане

Махачкала, 28 января. В осенний период против гриппа в Дагестане привилась почти половина населения, что позволило избежать наслоения различных вирусных заболеваний на COVID-19. По словам министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой, на данный момент в республике не зарегистрировано ни одного случая гриппа.

«Лабораторно подтвержденных случаев гриппа у пациентов с признаками респираторной инфекции на данном этапе в Дагестане нет. У нас 1,5 миллиона человек были привиты от гриппа, что не могло не сыграть определенную роль», – рассказала журналистам глава республиканского Минздрава.

Она отметила, что работа медицинских организаций и сознательность граждан помогли избежать наслоения разных вирусных инфекций. Благодаря масштабной прививочной кампании против гриппа сегодня в регионе удается успешно сдерживать распространение коронавируса.

«Регистрируются другие вирусы, но гриппа или какой-то его разновидности сейчас в республике не выявлено. Нам удалось избежать наслоения COVID-19 и этой вирусной инфекции», – заявила Беляева.

В 2020 году из федерального бюджета на проведение вакцинации против гриппа в регионы было направлено 22,5 миллиарда рублей. В середине января об отсутствии зафиксированных случаев гриппа в России сообщала также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отмечала, что в стране привито около 60% населения.

«Такого года еще не было», – говорила руководитель ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане от коронавирусной инфекции привито более 800 человек. На заседании республиканского оперативного штаба врио главы региона Сергей Меликов назвал такие темпы медленными и поручил рассмотреть возможность подвоза граждан к пунктам вакцинации.