В Сети раскритиковали решение Зеленского участвовать в президентских выборах

Киев, 28 января. Украинский лидер Владимир Зеленский планирует идти на второй президентский срок. Интернет-пользователи усомнились в реальности такого сценария.

По словам исключенного из фракции "Слуга народа" парламентария Гео Лероса, во время празднования дня рождения Зеленский объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента.

"Может, пора и нам забрать куличи этого мальчика?" — написал политик в Facebook.

В социальной сети начали активно обсуждать идею действующего лидера Украины. Некоторые пользователи иронично заметили, что у Зеленского ничего не выйдет из-за возможного импичмента.

"Его ждут слезы в подушку из-за рейтинга 5% и отказ даже от попытки выдвигаться на второй срок", — считают граждане.

Стоит отметить, что 25 января главе государства исполнилось 43 года. Федеральное агентство новостей писало, что украинцы «поздравили» Зеленского «тарифным майданом».