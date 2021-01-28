Топ-5 самых востребованных профессий XXI века

Многие вузы сейчас не предоставляют место работы студентам, которые окончили учебное заведение. Кто-то из них даже и не хочет работать по профессии. Возможно, это связано с тем, что некоторые родители не позволяют детям самостоятельно выбирать профессию, или же абитуриенты сами не знают, кем хотят стать в будущем.

Для тех, кто еще не определился с профессией, ФАН подобрал топ самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей.

IT-сфера

IT-специалисты востребованы не только в России, но и во всем мире. Сфера включает в себя множество профессий. Эти специалисты могут работать из любой точки земного шара, имея ноутбук и хороший доступ к Интернету. Например, это системный инженер, web-инженер, программист, специалист по кибербезопасности, разработчик ПО.

Данная сфера отлично подойдет людям, которые хорошо разбираются в математике и аналитике. Для того, чтобы знания в IT были еще лучше, необходимо выучить язык программирования и технический английский язык. Большой плюс в том, что крупные компании часто отбирают именно молодых специалистов, поэтому вы сможете найти работу уже на первых курсах университета.

Обычно IT-специалисты зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц.

Менеджеры по продажам

В бизнесе, где есть продажи, обычно хороший заработок. Плюсы в этой сфере точно такие же, как и в IT — работать можно из любой точки мира. Продажи могут производиться как с помощью телефона, так и ноутбука (доступ в Интернет важен).

Специалистам в сфере продаж достаточно обладать гуманитарным складом ума и хорошими коммуникабельными способностями.

В описании вакансии работодатель обычно указывает не такую высокую заработную плату, но зато большой процент от продаж. В этом случае сотрудник заинтересован в работе и росте предприятия. Менеджер по продажам постоянно развивается, нарабатывая клиентов. В век интернет-магазинов эта профессия останется востребованной еще очень долго.

Дизайнеры

Профессия считается одной их самых востребованных. На данную специальность поступают сотни студентов, ведь сфера дизайна стремительно развивается. Вы можете стать дизайнером интерьеров, рекламы, авто и пр.

Отрасли дизайна настолько разнообразны, что работу в этой сфере могут найти и гуманитарии, и люди с математическим складом ума.

Минус в том, что конкуренция очень высока. Без хорошего портфолио место труда найти сложно — работодатели выбирают более опытных специалистов.

Профессия будет популярна еще долго, поскольку мы оцениваем все по обложке, а профессионал, который ее сделает, востребован еще больше.

Инженеры

Древнейшая профессия, которая всегда приносила работникам приличный доход. Все, что окружает нас каждый день — дома, мебель, техника, машины — дело рук инженеров.

В XXI веке эта сфера остается популярной. Чтобы стать хорошим инженером, необходимо отучиться в университете и получить диплом данной специальности. Более того, необходимо желание создавать что-то новое и современное. Средний заработок инженера в России начинается от 70 тысяч рублей.

Медицинские работники

Медицинские специальности — одни из самых востребованных. Труд врачей всегда оплачивался высоко. Вы можете стать профессионалом в области хирургии, косметологии, гинекологии, стоматологии и пр. Однако потребуется время, так как нужно пройти долгое обучение в университете. Уже с третьего курса у студентов начинается практика в больницах.

Государство стремительно развивает различные отрасли медицины, поэтому профессия врача будет актуальна и востребована всегда.