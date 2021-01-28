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Топ-5 самых востребованных профессий XXI века

Топ-5 самых востребованных профессий XXI века

Многие вузы сейчас не предоставляют место работы студентам, которые окончили учебное заведение. Кто-то из них даже и не хочет работать по профессии. Возможно, это связано с тем, что некоторые родители не позволяют детям самостоятельно выбирать профессию, или же абитуриенты сами не знают, кем хотят стать в будущем.

Для тех, кто еще не определился с профессией, ФАН подобрал топ самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей.

IT-сфера

IT-специалисты востребованы не только в России, но и во всем мире. Сфера включает в себя множество профессий. Эти специалисты могут работать из любой точки земного шара, имея ноутбук и хороший доступ к Интернету. Например, это системный инженер, web-инженер, программист, специалист по кибербезопасности, разработчик ПО.

Данная сфера отлично подойдет людям, которые хорошо разбираются в математике и аналитике. Для того, чтобы знания в IT были еще лучше, необходимо выучить язык программирования и технический английский язык. Большой плюс в том, что крупные компании часто отбирают именно молодых специалистов, поэтому вы сможете найти работу уже на первых курсах университета.

Обычно IT-специалисты зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц.

Топ-5 самых востребованных профессий XXI века

Менеджеры по продажам

В бизнесе, где есть продажи, обычно хороший заработок. Плюсы в этой сфере точно такие же, как и в IT — работать можно из любой точки мира. Продажи могут производиться как с помощью телефона, так и ноутбука (доступ в Интернет важен).

Специалистам в сфере продаж достаточно обладать гуманитарным складом ума и хорошими коммуникабельными способностями.

В описании вакансии работодатель обычно указывает не такую высокую заработную плату, но зато большой процент от продаж. В этом случае сотрудник заинтересован в работе и росте предприятия. Менеджер по продажам постоянно развивается, нарабатывая клиентов. В век интернет-магазинов эта профессия останется востребованной еще очень долго.

Топ-5 самых востребованных профессий XXI века

Дизайнеры

Профессия считается одной их самых востребованных. На данную специальность поступают сотни студентов, ведь сфера дизайна стремительно развивается. Вы можете стать дизайнером интерьеров, рекламы, авто и пр.

Отрасли дизайна настолько разнообразны, что работу в этой сфере могут найти и гуманитарии, и люди с математическим складом ума.  

Минус в том, что конкуренция очень высока. Без хорошего портфолио место труда найти сложно — работодатели выбирают более опытных специалистов.

Профессия будет популярна еще долго, поскольку мы оцениваем все по обложке, а профессионал, который ее сделает, востребован еще больше.

Топ-5 самых востребованных профессий XXI века

Инженеры

Древнейшая профессия, которая всегда приносила работникам приличный доход. Все, что окружает нас каждый день — дома, мебель, техника, машины — дело рук инженеров.

В XXI веке эта сфера остается популярной. Чтобы стать хорошим инженером, необходимо отучиться в университете и получить диплом данной специальности. Более того, необходимо желание создавать что-то новое и современное. Средний заработок инженера в России начинается от 70 тысяч рублей.

Топ-5 самых востребованных профессий XXI века

Медицинские работники

Медицинские специальности — одни из самых востребованных. Труд врачей всегда оплачивался высоко. Вы можете стать профессионалом в области хирургии, косметологии, гинекологии, стоматологии и пр. Однако потребуется время, так как нужно пройти долгое обучение в университете. Уже с третьего курса у студентов начинается практика в больницах.

Государство стремительно развивает различные отрасли медицины, поэтому профессия врача будет актуальна и востребована всегда.

Топ-5 самых востребованных профессий XXI века

 

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